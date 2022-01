Valor de la lealtad

Miriam Ventura: La lealtad puede ser un mito. Pero ¿cómo vive quien no es leal? Un ser leal lo es al amigo y enemigo con la misma pasión. Ser leal da poder. Nadie puede contigo, si la lealtad es tu modo de pasión. Ser leal es un continente del corazón. Leal al lugar del que te fuiste y al que te recibió y te cuida (sin ser diáspora ni nada parecido). El sufrimiento no es de los leales, sino de los otros. Lo testimonia la historia: sufrieron esa consecuencia de lealtad de los otros, desde Trujillo hasta Danilo, y lo sufrirá Abinader (de machacar en el equívoco). Mas ser leal no implica ceguera, porque sin discernimiento crítico puede caer en complicidad (lo que la desnaturaliza)