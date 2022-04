Aquí falta algo

Me atrevo a asegurar (y asumo el riesgo de equivocarme) que en el mundo no hay otro país que hoy registre la cantidad de grandes actos de corrupción estatal que muestra la República Dominicana, donde hablar de Antipulpo, Coral, Operación 13, Medusa, Falcón y Coral 5G ilustra la peor herencia de un período de apenas ocho años de Gobierno, e ilustra también la asombrosa actuación de un Ministerio Público por primera vez independiente en nuestra historia…Pero al que hay que preguntarle, sin embargo: ¿Por qué no ha invitado a declarar a Danilo Medina, responsable en primera y última instancia de todos los actos de su Gobierno?