Apoyos o ángeles y el cambio personal

El cambio personal requiere de conciencia, de amor propio y de acciones colectivas en redes de apoyo, instituciones sociales y políticas.

Mucha gente quiere ser feliz, pero no se sabe de los caminos. De ahí la importancia del libro de Ignacio Larrañaga “Del sufrimiento a la paz: hacia una liberación interior”. En su momento, esta lectura dejó huellas en mi vida, y también suelo escuchar lo mismo de otras personas; dicen que en sus vidas hay un antes y un después de leer el libro.

Recomiendo su lectura, pero en la actualidad, no lo tengo fresco, con profundidad, ni en el conocimiento ni en la conciencia. Creo es importante alimentar el gozo, el dominio de la mente y la empatía social y política para vivir con calidad. Por lo que me propongo poner un granito de arena al ir exponiendo algunas de las ideas de Ignacio Larrañaga contenidas en este libro, alimentadas con otras fuentes, y con comentarios por vivencias propias. Y así hay un alimento a mí misma, refrescando sus ideas; también comparto con quienes leen estos artículos, y tienen este tipo de interés.

Confieso, también, ser insaciable en el deseo de disfrutar de bienestar, libertad plena, en lo personal. Creo que en general es un objetivo que deseamos, pero al que no solemos dedicar tiempo con conciencia. Algunas personas se adaptan a vivir en sufrimiento, o dicen: “yo soy así”, con un poco de dejadez, inercia, indefensión aprendida, narcisismo, ¿y por qué no?, a veces por falta de amor propio y de empatía para con las demás personas.

En el libro, Ignacio Larrañaga facilita ideas que son como especies de autoterapias para disminuir el sufrimiento. De entrada, propone esforzarnos por creer en nosotras/nosotros mismosy en nuestras capacidades para automejorarnos.

(El contenido de este contenido no es especializado en dar pautas en caso de enfermedades mentales.)

LOS APOYOS O ÁNGELES PARA SUAVIZAR O IR DISMINUYENDO EL SUFRIMIENTO

Los apoyos o ángeles que Ignacio Larrañaga plantea para disminuir el sufrimiento, son:

PRIMERO, 1ero)tiene que ver con amarnos a nosotras/nosotros mismos.

SEGUNDO, 2do) Dominar la mente con disciplina, ir definiendo asuntos, valores, armonía, para disminuir la ambivalencia. De lo cual he tratado en un artículo anterior.

TERCERO, el 3er)apoyo o ángel es el descansar en nuestras decisiones profundas de querer cambiar de SALVARNOS

Los elementos que se asocian con el sufrimiento, de los cuales debemos aprender a detectar y a alejarnos, son:

El miedo .

. La tristeza .

. La angustia .

. El vacío de la vida.

El vacío de la vidase refiere a una sensación de cómo si nos faltase algo, un sentido para vivir, hay desazón y cansancio vital; aún seamos funcionales, tenemos metas logradas, así que desempeñamos roles que la sociedad define como deseables, cumpliéndose.

A pesar de estas dificultades Ignacio Larrañaga plantea que se puede una misma/mismo SALVAR.

Se trata de alimentar el amor propio, la autoestima. Salvarse como su propio ángel significa aplicar energía, procurar, autocontrol, serenidad, mantener, estimular las ganas de vivir para superar estas situaciones. Podemos ir energizándonos para el servicio hacia los demás, cultivar la plena seguridad, procurar la ausencia de temor y estar en la búsqueda de libertad. Pero si debe estar claro que nadie salva a nadie. Podemos constituirnos en redes de apoyo, inspirar, para disminuir el sufrimiento; por lo que las mujeres deben cambiar los conceptos que destruyen, o aceptan vulnerabilizaciones en sus vidas por un supuesto “amor” y afectan así también a las de sus hijos/hijas que también son víctimas de violencia.

Conseguir disminuir el sufrimiento es un acto que en lo más profundo sólo se consigue por la experiencia personal; es decir a ser más felices, a “vivir bien”, se aprende “viviendo”, experimentando,y decidiendo sobre la vida por nosotras/nosotros mismos.

La página web “Devoradores de libros, en su reseña del libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, indican:

“Si lo que buscas es una vida de felicidad y alegría debes tener la valentía que se necesita para romper con los acuerdos que se apoyan en el miedo.” Disponible en: https://www.devoradoresdelibros.com/resumen-cuatro-acuerdos/

CUARTO, 4to) TOMAR CONCIENCIA, DESPERTAR. Acá retomo el pensamiento, la mirada de Anthony de Mello que, en sus 31 meditaciones, sugiere que muy pocas personas en el mundo logran deshacerse de las programaciones de su cultura, de lo aprendido y haber logrado desarrollar su conciencia y vivir sin automatismos culturales.Disponible en:https://acariciando.blogspot.com/2007/01/meditaciones-de-anthony-de-mello-para.html

La imagen que utiliza Larrañaga es que tenemos en el subconsciente energías, impulsos, de los que no tenemos conciencia y caminamos por la vida un poco sonámbulos, expuestos, y dejarlos atrás supone despertar … Por lo que el sufrimiento es subjetivo.(Larrañaga, página 21). Los miedos no suelen tener fundamento en la realidad, suelen ser exageraciones negativas, hijos de las obsesiones, de las especulaciones, de las inseguridades. Ibíd.

P.22.

El daño que hace el especular, suponer, exagerar…ha llevado al escritor Mexicano Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, proponer como su tercer acuerdo dentro de Los 4 acuerdos, el renunciar a las especulaciones. Veamos lo que plantea Miguel Ruiz que propone para lograr tener libertad interior.

“Tercer acuerdo: No hagas suposiciones (Despertar, según I Larrañaga)

Todas las personas en algún momento terminan haciendo suposiciones sobre cualquier cosa en su vida. El problema es que, al hacerlo, crees que lo que supones es cierto y terminas creando un drama de la nada. (…) hacer una suposición es buscar un problema. Si te pones a repasar todas tus tristezas y malos ratos te darás cuenta que siempre surgen por algún tipo de suposición.

Creer que todo el mundo piensa y actúa como tú es lo que te termina causando una gran decepción cuando te das cuenta que las cosas no son de esta manera.

(…) por lo que hay que hacer es preguntar y dejar a un lado todas tus suposiciones. Ya que cuando le preguntas a las personas cuáles son sus intenciones o instrucciones, evitas confusiones o conflictos innecesarios.

Esto se aplica para cualquier aspecto ya sea laboral, de pareja, familiar o hasta contigo mismo.

(…) Preguntas. ¡Hazlo sin miedo! ya que mientras más preguntas hagas, más cerca estarás de encontrar la verdad.

Este acuerdo se enfoca en la forma en la que te comunicas con las personas, con este cambio tus relaciones no se verán afectadas por suposiciones equivocadas.”(Ruiz, Miguel. Op.Cit.)

Convenimos pues que perder el miedo a preguntar y alejar los dramas, las suposiciones, las películas que se hacen en la mente es estar en el terreno de la objetividad.

Los fantasmas narcisistas alimentan el alma de ansiedades en base a subjetividades, son personas con inclinaciones subjetivas y que les hace proclives al pesimismo, los complejos, obsesiones, aprensiones, y en la interioridad falta paz.

Conviene pues ¡Despertar!, no estar dormidas/os, observar con realismo las posibilidades y las no posibilidades de los hechos, deseos…; y descartar las no posibilidades.

El camino del cambio cultural en RD hacia la autoestima, y el que logremos ser parte de entidades sociales y política, se energetiza con los Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) que comienzan con: el 1) amor propio (“ama a tu prójimo como a ti misma/mismo”), 2) claridad y disciplina de la mente; 3) decidir salvarnos, cambiar desde lo más profundo de nuestras vivencias y voluntad, y 4) tomar conciencia de o despertar, tener objetividad, no vivir de especulaciones.

Seguiremos por los caminos del cambio cultural para una sociedad con más felicidad, serenidad, relaciones constructivas, igualdad, justicia, libertad y responsabilidad colectiva personal, colectiva, pública, local, social