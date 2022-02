Alguien hace falta

A este país como que le falta algo; como un poco de sazón a los sucesos sociales; como una desacralización a lo falsamente sagrado; como un agente de vanguardia en las causas de los pobres; como un ruido de repulsa a todo abuso; como una sumatoria de reclamo de las causas que no deben perderse; como un agente ciudadano que no atiende llamados de ningún jerarca; como una síntesis de voluntades que le ponga nombre verdadero a cada falsedad; como un desmitificador en voz alta de toda falsa moralidad…(Definitivamente a este país le hace falta Rogelio Cruz, aunque ya no predique en ningún templo)