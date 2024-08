No me encontrarás muerto en vida.

No voy a caer ante la sirena de la pereza: que tengo

bastantes años y no puedo bailar más entre mis lenguas.

Sigo caminando

hacia los diez mil pasos.

Y siguen

brotando pelos negros en mi cabeza.

Y si no, dejen que los canosos

despierten y la muchedumbre

empiece a olvidar lo que sucedió

en la tierra hace un tiempo porque

recordaré todo en mis versos

que volverán a estar escritos

cada día en el cuaderno.