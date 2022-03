Al cierre de la Feria Agropecuaria Nacional 2022

Hemos visitado la Gran Feria Agropecuaria Nacional. Mejor dicho, hemos participado en la Gran Feria Agropecuaria Nacional. Y digo Gran Feria, porque ha sido un importante y significativo evento. Por muchas razones que describiré en lo adelante.

La Feria Agropecuaria Nacional expone y muestra lo que se produce a nivel agrícola y pecuario en todo el territorio nacional. La producción agropecuaria es la fuente de alimentos de nuestra población. Ganado vacuno, porcino, caprino, avícola para la producción y consumo de carne y leche, esenciales para la nutrición en proteínas de la población. Pero no sólo la producción pecuaria es importante, así que de igual forma ha estado presente la producción agrícola. El plátano en sus diferentes variedades, la yuca, ñame, batata, auyama, alimentos imprescindibles de la canasta básica para el desayuno del dominicano.

De igual forma los alimentos procesados. Café, cacao, miel, casabe, leche, quesos, aceites vegetales, frutales diversos y sus jugos, cuya producción y consumo representa la creación, mantenimiento y participación de amplios sectores de población, especialmente de las mujeres, en los procesos productivos de la circulación económica del país. Y las ventas han sido cuantiosas.

A pesar de los importantes aportes de esta gran feria, y de su importancia en la promoción de la producción y la economía de amplios sectores productivos nacionales, hay que decir que los organizadores, que han llevado a cabo importantes inversiones en la presentación de esta feria, el Ministerio de Agricultura, el Patronato de Ganaderos, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), la Dirección General de Ganadería, Conaleche, Aproleche y Confenagro, han sido muy selectivos al momento de la organización del evento, dando prioridad a los sectores de mayores posibilidades económicas, relegando a los sectores de menores ingresos, los micro y pequeños productores que sí necesitan del apoyo económico y la promoción de su producción en un evento de esta naturaleza.

Especial atención en este aspecto merece la Dirección de Agricultura Orgánica del Ministerio de Agricultura, la cual sólo se preocupó y ocupó espacio y dedicación a los grandes productores de banano y cacao orgánico. Todo el país conoce la producción del cacao y banano orgánico, de la misma forma que se conoce que esa producción es completamente de exportación, de manera que nuestros niños, jóvenes y mujeres en edad reproductiva no se alimentan con esos ricos manjares. Esta Dirección de Agricultura Orgánica no se hizo eco de los pequeños productores que promueven la producción de hortalizas, frutales, vegetales y mejoradores de suelo para la alimentación saludable de nuestras poblaciones, que ya es tiempo debe incluir en su cartera de productos.

De igual forma, las instituciones de los sectores de la producción agrícola y pecuaria deben hacer esfuerzos por la revisión de formas tradicionales y/o convencionales de producción no sostenible en materia de intervención en el medio ambiente, de manera que dichos sectores productivos, especialmente el ganadero, tome en cuenta su incidencia en el desmonte de los bosques de altas montañas lo cual incide de manera importante en los flujos de caudales hídricos y la producción de agua, la cual ya se encuentra intervenida y disminuida por dichas actividades, eso sin contar con las extractivas de materiales mineros, metálicos y no metálicos, que hacen coro con la producción agropecuaria, sin tomar en cuenta la vital importancia que, hasta para ellos mismos, constituye el recurso agua. Son acotaciones que me parecen adecuadas para tomar en cuenta, especialmente, como ya dije en publicación anterior, por el momento de crisis y de guerra que enfrentamos a nivel nacional e internacional.

Felicitar y agradecer a los organizadores de este evento, esperando que tomen en cuenta en lo adelante a los sectores productivos de menores ingresos, pues sus propuestas también pueden convertirse en un sector que aporte muchos beneficios, tanto económicos como de creación de riquezas y cadenas productivas que beneficien e incluyan a amplios sectores de población que de otra manera no podrían acceder al empleo o la independencia económica. Este fin de semana termina la Feria Agropecuaria Nacional, aprovecha, visítala, disfruta en familia y Consume lo Nuestro