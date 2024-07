Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/07/2024 · 12:03 AM

Había empezado a escribir sobre las lenguas africanas, para mostrar datos e información relevante sobre la importancia y especialmente sobre la conexión que existe entre África y Dominicana, por el hecho innegable de la historia, de nuestra historia. Se me estaba perdiendo el norte, el objetivo concreto y específico de encontrar la conexión. Pero ya ven, en el artículo de la semana pasada lo hemos encontrado, sí, con ustedes, porque lo que importa aquí es que ustedes accedan a esta información y despierte su interés.

Pero me sigo sintiendo incompleta por no haberles hecho la descripción general de las diferentes clasificaciones de las lenguas africanas: ¡dos mil lenguas…!! se imaginan…??? Pero hay que saber, y tomar bien en cuenta, que las lenguas africanas que más nos interesan son las que vinieron con los esclavizados africanos traídos por los europeos a nuestra isla, a nuestra región, que seguramente también es mucho, pero bastará, y servirá para recordar que no solamente de un país o territorio vinieron los esclavizados, sino que venían de diferentes regiones, y ahí recordaremos lo que hemos conversado sobre las relaciones interétnicas de los africanos antes de la colonización europea, tomando en cuenta, especialmente, que el lenguaje kikongo, de donde proceden buena parte de las palabras que citamos, y que es una lengua bantú, procede igualmente de diferentes lugares y etnias.

De tal manera que les comentaremos que las lenguas cushitas, que nos faltaban, son habladas principalmente en el cuerno de África, que incluye el Valle del Nilo, los Grandes Lagos, y sus lenguas más importantes son el oromo, con 25 millones de hablantes, y el somalí, con 15 millones de personas en Somalia, Etiopía, Yibuti y Kenia, y el sidamo y afaro, hablado por 2 millones en Eritrea, Etiopía y Yibuti.

Las lenguas cushitas cuentan con seis unidades filogenéticas que forjan diferencias a lo interno de ellas. Estas son el cushítico septentrional, con una sola lengua bedja, castellanizado beya, hablada por más de un millón de personas, cushítico central o lenguas agaw, cushítico oriental de tierras altas, cushítico oriental de tierras bajas, dullay una cadena geolectal y el cushítico meridional. Estas lenguas se hablan en los países ya señalados del cuerno africano, las dos últimas llegan a Tanzania.

Por su parte, las lenguas omóticas pertenecen a los hablantes de Etiopía ubicados cercano al rio Omo, que se quiso considerar lengua independiente, pero que, por su morfología, correspondía a las lenguas afroasiáticas. Un dato curioso es que la distinción de las omóticas es que aparece vocabulario relacionado con la apicultura asociado a otras lenguas afroasiáticas en las cuales se distingue vocabulario relacionado al pastoreo.

Estas lenguas omóticas, al igual que las anteriores clasificaciones, quedan diferenciadas según la región de los hablantes y la cantidad de los mismos. De esta forma se diferencian lenguas omóticas meridionales o aroides y omóticas septentrionales o no aroides. A pesar de que las discusiones sobre las clasificaciones de estas lenguas proceden de los años 70 del siglo pasado, no queda claro si se centran en las reglas gramaticales específicas o en la lingüística en general. Y repito, no es un objetivo central de este trabajo.

En las siguientes clasificaciones de las lenguas africanas, en el orden que se las presenta, sigue la clasificación de las lenguas nilo-saharianas, correspondientes a la región del Sahel y el África oriental septentrional. Luego les sigue la clasificación níger-congoleña, que incluye la mayor parte del África negra, vale decir, el África subsahariana, a excepción del África austral donde no predominaron. A esta clasificación níger-congoleña pertenecen las lenguas que han venido con los esclavizados africanos a nuestra región y nuestra isla, razón por la cual es la que más nos interesa, y que estaremos trabajando más minuciosamente. Están avisados.

