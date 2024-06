Si recuerdan, en la entrega anterior a la semana pasada sobre la puesta en circulación de “Elegir la Luz”, conversábamos sobre lingüística, para explicar el tema de cómo y por qué se clasifican y diferencian las lenguas habladas en África, y qué de ello puede estar vinculado con nuestro país, y el mundo entero, puesto que es África el origen de toda la humanidad. Pero bueno, casi que tengo que reconocer el error de no investigar a profundidad el tema de las lenguas y la lingüística, recuerden que les había dicho que me parecía muy complicado para profundizar en los estudios de las clasificaciones de las reglas gramaticales y construcción de las palabras que trataba de explicar la lingüística de la primera mitad del siglo XX. Y, como nunca es tarde para rectificar, teniendo referencias sobre el gran lingüista que es Noam Chomsky, me puse a investigar. Bueno, oh, sorpresa..!!! Así que hoy trataremos de dar unas pincelas sobre los aportes de este gran científico de nuestro tiempo al conocimiento del lenguaje como lo es Noam Chomsky.

Noam Chomsky, lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense, rodeado en su familia, padres y cónyuge lingüistas también, ha dado un salto importante en el estudio de esta importante área del saber, proponiendo para su análisis la gramática generativa. En 1949 recibe su graduación de Bachelor en lingüística, en la Universidad de Pensilvania, en 1951 completó su master y en 1955 recibió su doctorado en la Universidad de Harvard. Entre sus obras más importantes se encuentran “Estructura lógica de la teoría lingüística”, “Estructuras sintácticas”, “Aspectos de la teoría de la sintaxis”, “El lenguaje y el entendimiento”, que han hecho un gran aporte al estudio del lenguaje como forma de comunicación. Pero, ¿cuál ha sido la contribución de Chomsky y su importancia? Chomsky va más allá del análisis sintáctico y gramatical de la formación de las oraciones en ideas que se expresan, y propone que el cerebro humano posee un conocimiento innato, preprogramado que le permite adquirir y desarrollar el lenguaje, más allá del mero hecho de la repetición y el error. A partir de estas propuestas, el abordaje científico del estudio del lenguaje abarcó la psicolingüística, ciencias cognitivas, filosofía del lenguaje y psicología cognitiva.

Valorando los aportes de Chomsky al estudio estructural del lenguaje no solo como instrumento de comunicación, sino un objeto cognitivo-biológico emanado de la mente humana, como una ventana al funcionamiento del cerebro, y habiendo desarrollado una teoría del lenguaje vinculada al sistema cognitivo humano, el profesor Ignacio Bosque, catedrático de Lengua Española de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Española, propone a Chomsky para el premio “Fronteras del Conocimiento”, basado en estos aportes. Mediante la teoría de Chomsky se ha establecido un modelo general de la estructura de las lenguas humanas que permite describir las propiedades formales de las lenguas.

En su tesis doctoral inicia el desarrollo de sus ideas en lingüística, afinando su elaboración en su libro “Estructuras sintácticas”, donde plasma la teoría de la gramática generativa transformacional. Sostiene Chomsky, en contraposición a lo anteriormente establecido, que la rapidez con que los niños aprenden la lengua materna no puede ser explicado por el aprendizaje, sino que se debe a un mecanismo innato que formula la estructura de las oraciones y palabras, lo cual explica el paso que se da del estudio de las lenguas particulares del estructuralismo al de la capacidad del lenguaje de índole psicológico y universal. De este modo, Chomsky explica que la gramática generativa transformacional constituye “un sistema de reglas formalizado con precisión matemática, que, sin necesidad de información ajena al sistema, genera las oraciones gramaticales de la lengua que describe o caracteriza y asigna a cada oración una descripción estructural o análisis gramatical”.

Para Chomsky la naturaleza humana reviste una vital importancia en el desarrollo de sus capacidades, incluyendo las culturales y éticas, señalando que es imposible demostrar que no existe una naturaleza intrínseca y sustancial que constituye la esencia humana. Por ello acepta que un niño de Nueva York se diferencia de otro de la Amazonia en la concreción de sus categorías mentales, pero cabría preguntarse cómo ambos llegan a desarrollar la autoconciencia en cualquier ambiente en que se encuentren, asimilando una cultura determinada rica y compleja en virtud de fenómenos tan dispersos como limitados a los que se encuentran expuestos, con lo cual queda expuesto que “previo a todo tipo de cultura, ha de existir un componente interno, directivo y organizativo de la mente”. No solamente el lenguaje forma parte de los contenidos culturales que Chomsky plantea cuentan con un componente de desarrollo natural e innato, puesto que incluye igualmente los sistemas de valores en la percepción de la realidad social, el razonamiento científico y los juicios estéticos y morales, exponiendo que existe una base biológica que posibilita el desarrollo de un sistema de juicios morales y de una teoría de lo que es justo, como por ejemplo los estándares objetivos de la distinción entre derechos y deberes, entre asesinar y matar.

Viendo la profundidad de los planteamientos de Chomsky en materia de su propuesta de análisis de las distintas características que estudian las estructuras del lenguaje, me parece que nos hemos quedado cortos, muy limitados en nuestros enfoques sobre el lenguaje, y ojala tuviéramos el tiempo, el interés y la posibilidad de al menos superficialmente, adentrarnos en los estudios de la vinculación de las culturas con la posición innata para el ordenamientos social, que me ha parecido muy atinado, y el estudio del lenguaje que propone nuestro gran Chomsky.

Ojalá que las impresiones que les he mostrado aquí abran su curiosidad para la indagación y profundización del conocimiento en materia de estos avances en cuanto a los enfoques y formas de abordaje para la creación de conocimiento, es decir, ya ven que antes de mediados del siglo XX se analizaban las formas en que se vinculaban las lenguas en sus características morfológicas y sintácticas, lo que llamaron protolenguas y familias de lenguas, para luego describir sus evoluciones y a partir de que evolucionaban, cuando en realidad el desarrollo del lenguaje, sea cual fuere, es una capacidad que desarrolla el ser humano como capacidad innata donde quiera que se encuentre y como sea que se relacione. Seguiremos aprendiendo y enseñando.

Fuentes consultadas:

https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/chomsky-la-naturaleza-humana-el-lenguaje-y-las-limitaciones-de-la-ciencia

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/galardonados/noam-chomsky/

https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky

https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_generativa

https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_generativa_transformacional