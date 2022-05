Reclamar a Francia "reparación" por deuda histórica provocó derrocamiento de Aristide

Partidarios del expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide celebran su regreso al país, en Puerto Príncipe. EFE/Jean Marc Hervé Abélard

Bajo el título Haití, víctima del pillaje histórico de Francia y EEUU, Acento reprodujo el domingo pasado el primer reportaje de la serie EL RESCATE que ha publicado el diario estadounidense The New York Times (NYT) en inglés, francés, créole y español, para dar cuenta de diferentes facetas de un pasado haitiano que hoy marca su presente.

En ese primer reportaje, que el NYT tituló "Seis conclusiones sobre el alto precio que Haití pagó a Francia por su libertad", se explica que, tras lograr su independencia el 1 de enero de1804, Haití no recibió apoyo ni reconocimiento de ningún país, pese al valor de la gesta de su pueblo que venció al poderoso ejército francés. Que más bien debió pagar al perdedor en dinero contante y sonante por haberle ganado.

Acento reproduce ahora el segundo reportaje de la serie, un trabajo de Méheut Constante, Catalina Porter, Selam Gebrekidan y Matt Apuzzo que aún hasta este miércoles no está traducido oficialmente al español por el diario estadounidense. Entonces, a continuación una traducción no oficial del texto "Exigir reparaciones y terminar en el exilio", que alude al ex jefe de Estado Jean Bertrad Aristide a quien el NYT tilda de "presidente haitiano incendiario", expulsado del poder cuando no bien "trató de hacer que Francia rindiera cuentas por sus años de explotación" y calculó el monto exacto de la deuda.

El impacto llegó a la mitad del discurso

“¡Reparación!”, exclamó Jean Bertrand Aristide, el agitador presidente de Haití, ante los aplausos de los agricultores, trabajadores y estudiantes en la multitud.

Como se ve en el video, el embajador francés en Haití, sentado en el escenario donde hablaba Aristide, escondió su alarma detrás de una sonrisa incómoda. Conocía a Aristide lo suficientemente bien como para esperar críticas a los antiguos colonizadores franceses y amos de esclavos de Haití, pero ese día, el 7 de abril de 2003, el presidente repentinamente comenzó a pedir "reparaciones", una bomba que se convirtió en el sello distintivo de su Presidencia y, según reconocen ahora los diplomáticos, en parte de su ruina.

“Tuvimos que tratar de desactivarlo”, dijo el embajador francés, Yves Gaudeul, sobre el pedido de reparación de Aristide, calificándolo de “explosivo”.

Con sus comentarios, Aristide trató de excavar una historia que permanece casi enterrada en Francia. Mucho después de que los haitianos se deshicieran de sus grilletes, derrotaran a las fuerzas de Napoleón y obtuvieran su independencia hace dos siglos, Francia regresó con barcos de guerra y una demanda inaudita: que los haitianos pagaran cantidades asombrosas de dinero a sus antiguos amos de esclavos o enfrentaran una nueva guerra.

Haití se convirtió así en la primera y única nación en pagar durante generaciones reparaciones económicas a sus antiguos amos y también a los descendientes de estos.

Según un análisis del New York Times de miles de páginas de documentos de archivo, Haití envió el equivalente a cientos de millones de dólares a Francia, lo que desencadenó un ciclo de deuda perpetua que minó la capacidad de Haití para construir una nación durante más de 100 años.

Sin embargo, hasta el día de hoy, esa historia no se enseña en las escuelas francesas y muchas de las familias aristocráticas más prominentes del país europeo no saben que sus antepasados ​​siguieron recaudando pagos de las personas más pobres de Haití, mucho después del fin de la esclavitud.

Jean Bertrad Aristide, el primer presidente de Haití elegido democráticamente tras décadas de dictadura, quería que Francia hiciera mucho más que reconocer su pasado. Quería una reparación, una restitución del monto entregado.

“¡Qué hermosas escuelas, universidades y hospitales podremos construir para nuestros hijos!”, le dijo a la multitud. “¡Cuánta comida tendremos en abundancia!”.

Las consecuencias fueron inmediatas y duraderas. Una docena de figuras políticas francesas y haitianas relataron en diversas entrevistas cómo una Francia preocupada trabajó rápida y tenazmente para sofocar el pedido de reparación de Aristide para luego apoyar a sus opositores y colaborar con Estados Unidos para sacarlo del poder.

Francia y Estados Unidos han dicho durante mucho tiempo que el pedido de restitución del presidente Aristide no tuvo nada que ver con su derrocamiento. Lo acusaron de haber tomado un giro autocrático, de haber perdido el control del país y que entonces se exilió para evitarle a su país un mayor caos. Pero el embajador de Francia en Haití en ese momento, Thierry Burkard, luego se medio sinceró y admitió en una entrevista que Francia y Estados Unidos habían urdido un plan de “golpe de Estado” contra Aristide y que ello “probablemente se debió un poco” a que había reclamado "reparaciones", "restituciones".

El que Aristide ya no estuviera en la jefatura de Estado “hizo más fácil nuestro trabajo” de que Haití archivara tal reclamo, señaló Burkard.

Dos siglos después de que Francia obligara a los haitianos a pagar a sus antiguos amos de esclavos por la libertad que habían ganado en batalla, las secuelas de ello continúan repercutiendo en la pobreza haitiana y en la política francesa. Al pedir la restitución, Haití, una nación nacida de lo que los historiadores llaman "la rebelión de esclavos más exitosa del mundo", golpea la imagen de Francia como baluarte de los derechos humanos y lo proyecta como país amenazado por quienes se inspiren y sigan el ejemplo haitiano y reclamen por otros agravios históricos de la nación europea, desde el Caribe a África.

“Despreciábamos mucho a Haití”, agregó Gaudeul y opinó que “nunca le perdonaremos a Haití, en el fondo, que fuera el país que nos ganara” en el campo de batalla.

Pero después de la destitución de Aristide en 2004 el tema de la reparación ha seguido resonando e, incluso, llevó a una sorprendente admisión más de una década después por parte de François Hollande, presidente de Francia, quien se refirió al dinero que Haití se vio obligado a entregar como “rescate de la independencia”.

Desde entonces, los académicos franceses han aludido cada vez más a la historia de pagos de Haití y en diciembre pasado, por ejemplo, en los mismos terrenos del Ministerio de Finanzas de Francia, Jean-François Brière, uno de los historiadores más destacado sobre las relaciones bilaterales, calificó tales pagos como una forma de “metaesclavitud” que impidió que Haití se liberara efectivamente de Francia pese a proclamar su independencia.

“Todos los franceses están afectados” por el pasado de la nación en Haití, dijo a su vez el ex primer ministro francés Jean-Marc Ayrault, aunque admitió que a los estudiantes franceses no se les enseña sobre ello y que son pocos los funcionarios públicos que discuten al respecto. “Nunca se enseña”, dijo. “Nunca se explica”.

US$21.685.135.571,48 de deuda de Francia a Haití

El embajador Gaudeul quería negociar. El repentino pedido de restitución de Aristide fue una granada de mano política que -temía el diplomático- amenazaba con avergonzar a Francia en el escenario mundial y destrozar las relaciones entre los dos países. Sin embargo, la reivindicación expresada no era irrazonable, recordó haber pensado.

“No se equivocó al decir cuánto daño le había hecho a su país” ese pago, dijo Gaudeul y opinó que había que discutir su planteamiento de “pedirle a Francia una compensación a cambio”.

El embajador dijo que instó al Gobierno francés a abrir conversaciones con Haití al respecto para ayudar a calmar la situación, pero que fue rechazado con firmeza. “No entendía cómo podíamos ser tan estúpidos”, dijo Gaudeul.

Aristide, una figura polarizadora que asumió el cargo como defensor de los pobres, sabía que su campaña era polémica y la había programado para lograr el máximo impacto: anunció su demanda en el 200 aniversario de la muerte de Toussaint Louverture, el líder revolucionario haitiano capturado por las fuerzas de Napoleón y llevado a prisión en Francia, donde murió sin haber sido sometido a juicio.

“¿Por qué, después de 200 años, Haití está tan empobrecido?”, se preguntó Aristide en una entrevista reciente en su casa en un suburbio de la capital de Haití. Una de las razones, dijo, fue la enorme cantidad de dinero que Haití se vio obligado a entregar a Francia durante generaciones, una pesada carga a menudo llamada "la deuda de la independencia".

Aristide descubrió toda la historia de pagos solo después de haber sido derrocado de su cargo por primera vez, dijeron sus ayudantes, cuando un golpe militar lo derrocó en 1991 y lo obligó a exiliarse en los Estados Unidos. Comenzó entonces a sumergirse en la creciente erudición sobre una historia de la que, incluso como presidente de Haití, sabía poco.

Después de que los estadounidenses ayudaron a que fuese reelegido el año 2000, Aristide intensificó su investigación. “Llamaba muchas veces para pedir más y más información”, recordó el Dr. Francis Saint-Hubert, un médico haitiano que había estudiado los vínculos entre el pésimo estado de la salud pública en Haití y el dinero desviado hacia Francia.

En el bicentenario, el Sr. Aristide subió la apuesta política al declarar la cantidad precisa que dijo que Francia le debía a Haití: US$21.685.135.571,48.

Diplomáticos franceses y algunos haitianos se burlaron de la cifra multimillonaria y la achacaron a un truco publicitario equivocado de un demagogo que intentaba mantener su control del poder. Un grupo de 130 intelectuales haitianos denunció la campaña de restitución como un "intento desesperado" para desviar la atención sobre la “deriva totalitaria, la incompetencia y la corrupción” del Gobierno de Aristide. Paralealmente, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo que ese país no necesitaba de “lecciones” de Haití.

Pero un análisis del New York Times de la pérdida a largo plazo causado por el envío de enormes sumas de dinero a Francia muestra que lo perdido por Haití puede ser sorprendentemente muy cercano a la cifra de Aristide. De hecho, su estimación puede haber sido incluso modesta.

The Times revisó miles de páginas de documentos gubernamentales de archivo para determinar cuánto pagó Haití a Francia, no solo en pagos oficiales a antiguos esclavistas sino también en un préstamo para cumplir con los pagos. Encontramos que Haití pagó a Francia un total de $560 millones en dólares de hoy.

Pero eso solo comienza a dar cuenta de la pérdida. Con la ayuda de 15 destacados economistas de todo el mundo, modelamos lo que podría haber sucedido si ese dinero hubiera ido a parar a la economía haitiana, en lugar de enviarse a Francia sin recibir ningún bien o servicio a cambio.

Nuestras estimaciones encontraron que, con el tiempo, los pagos efectuados a Francia le costaron a Haití entre US$ 21 mil millones y US$ 115 mil millones en pérdida de crecimiento. Puesto en perspectiva, eso es entre una y ocho veces el tamaño de toda la economía de Haití para el año 2020.