RFI entrevistó al ex congresista republicano Adam Kinzinger sobre las razones que explican por qué Trump es el favorito para convertirse en el candidato del partido republicano para las presidenciales. Kinzinger es el autor de 'Renegat', libro que relata cómo Trump se hizo con el control del partido republicano. Una entrevista de David Thomson, periodista de RFI.

Representante del estado de Illinois en la Cámara de Representantes entre 2011 y 2023, Kinzinger es una de las voces más críticas con el ex presidente Trump. Ha sido uno de los pocos representantes electos republicanos que se atrevió a plantarle cara tras el asalto de sus partidarios al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Y lo pagó con su carrera.

Kinzinger votó a favor del "impeachment" (destitución) del expresidente, como hicieron una decena de representantes electos republicanos.También formó parte del comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó esos hechos. Considerado un traidor dentro de su partido, Kinzinger, de 45 años, prefirió tirar la toalla y no presentarse a la reelección en las últimas elecciones legislativas de 2022.

RFI. Usted se considera un "republicano pro-democracia". ¿Ha perdido su franja "prodemocrática" la batalla contra Donald Trump, cuyas cuatro acusaciones han servido, sobre todo, para aumentar su popularidad?

Sí, hemos perdido una batalla. Pero no hemos perdido la guerra. Sigo siendo optimista a largo plazo. Es cierto que ellos [los partidarios de Donald Trump] se han apoderado hoy del partido. Es verdad y es muy triste. Sus mentiras son insoportables. Pero al final ganará la verdad. Sin el trabajo de la investigación parlamentaria sobre el 6 de enero, Donald Trump no habría sido acusado. Eso es un hecho. Cuando presentamos nuestras conclusiones, el Ministerio de Justicia dijo: "Oh, mierda, es cierto, esto es enorme". Y comenzaron su investigación. Sé que este trabajo es importante. También sé que a veces hacen falta diez o veinte años para poder mirar atrás y juzgar algo con precisión. Estoy convencido de que dentro de diez o veinte años no quedará mucha gente que admita que apoyó a Donald Trump. Pero la cuestión es cuánto daño se ha hecho antes de que eso ocurra.

RFI. Trump lleva meses dominando las encuestas para convertirse en el candidato presidencial republicano. ¿Cree que puede ganar estas elecciones presidenciales contra Joe Biden? Y si es así, ¿cómo sería un segundo mandato de Trump?

Es un peligro. Creo que en pocos meses Donald Trump podría terminar en la cárcel. Pero todos los demás miembros republicanos del Congreso dirán que esto es una caza de brujas, un sistema judicial de dos niveles, y la gente les creerá. Es totalmente posible que Trump gane las elecciones presidenciales. Y si Trump gana, es posible que la democracia estadounidense no sobreviva.

Permítanme una imagen. En la autopista, hay vallas de protección para que cuando un coche choque contra ellas, no se salga de la autopista. Esas vallas pueden resistir un impacto. Pero si no las arreglas y otro coche choca contra ellas, las arrancará. Y eso es exactamente lo que ocurrió el 6 de enero. La democracia de mi país ha resistido, pero puede que no resista una segunda presidencia de Donald Trump. Si sale elegido, va a poner a gente que no será capaz de sostener esos parapetos. Por eso estoy tan preocupado.

Siempre decimos que tal o cual elección es "la más importante de nuestra época". Pero esta vez, creo que sí es el caso. Yo diría, que son las más importantes desde la Segunda Guerra Mundial, tal vez incluso desde la Guerra Civil. Creo que lo que está en juego es igual de transcendental.