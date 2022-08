Rafa Pabón estrena “Qué swing”, con Chimbala y Bulova

Rafa Pabón, recientemente nominado a los Latin Grammy en la categoría Canción del Año, por su trabajo como compositor en Todo de ti, junto a Rauw Alejandro, se adentra a una nueva era musical con el estreno, la noche de este jueves, de Qué swing, un tema contagioso que fusiona dos géneros caribeños: el merengue con el dembow dominicano.

Qué swing, en colaboración con Chimbala y Bulova, dos artistas dominicanos que se han destacado en el género urbano, traen su energía y estilo único al sencillo y al video rodado en Santo Domingo, bajo la producción de Mare Films y dirección de Karla Reed y Mariela Pabón, hermana del artista, quienes también dirigieron y produjeron el video para Eclipse lunar el tema que dio a paso a esta nueva etapa musical para Rafa Pabón.

El video del intérprete de los éxitos Ta to Gucci, Por la forma en la que me miras, Pa mí, Jangueo y A güiro resalta la narrativa, las culturas y el baile que hace que la música se meta en el cuerpo de quien lo disfruta y no pueda controlar el instinto natural de querer bailar ya que Qué swing es una combinación de ritmos latinos, desde merengue, urbano y rap que crea un ritmo contagioso que invita a divertirte, gozar y empoderarse.

“Considero el swing como algo que se lleva en la sangre, algo con lo que se nace. El swing no se puede forzar, es sentir el sabor, el ritmo, es moverse. En Qué swing el ritmo toma un gran protagonismo, Wiso Rivera hizo esa mezcla del mambo con el dembow que apenas lo escuches te va a invitar a bailar… Chimbala y Bulova son personas que admiro muchísimo, y ambos le añadieron algo especial al tema… no sería Qué swing sin ellos dos”, expresó Rafa Pabón.

El artista cuenta con una gran trayectoria musical que le ha permitido posicionarse como uno de los más destacados del género urbano. Ahora, Rafa busca demostrar su versatilidad en esta nueva etapa, donde podemos esperar fusiones de salsa, reguetón, trap y rumba con grandes colaboraciones.

Su anticipado Dial up, será estrenado el 13 de octubre y representa un cierre y una fiesta de despedida de lo que fue Rafa y dar paso a este gran proyecto que está en camino.

Rafa Pabón es un rapero, compositor, productor y activista puertorriqueño que está profundamente comprometido con ampliar la gama y el alcance de la música urbana fusionándola con otros géneros latinos como la rumba, la salsa y la cumbia.

Desde el lanzamiento de su LP debut Vida respira en 2015, su carrera ha despegado y continúa creciendo día a día. Pabón ha trabajado en más de 40 grabaciones y aparecido en docenas de videos.

Rafa ha colaborado con estrellas del género urbano como Jhay Cortez, Brytiago, Justin Quiles, Zion y Lennox, Jowell & Randy, Lyanno, De La Ghetto, Dalex, entre muchos más convirtiéndose en uno de los artistas más cotizados del género