El cantante urbano Enmanuel Reyes (El Mayor Clásico) defendió nuevamente a su esposa, contra quien un tribunal dictó tres meses de prisión preventiva por haberlo agredido con un arma blanca.

En tal sentido, el artista reiteró que su esposa, Carolina Tamayo, siempre tendrá su apoyo, que no la dejará sola y que confía en que "todo saldrá bien, apelando a la compresión".

"Para mí la familia lo es todo, me duele y lamento profundamente lo que está atravesando mi esposa Carolina. Pase lo que pase yo siempre le daré mi apoyo, no la dejaré sola ahora ni mañana, confío en Dios en que todo saldrá bien apelando a la compresión", indicó Reyes en una publicación en Instagram.

Asimismo, pidió respeto a los medios que, aseguró, desinforman día tras día al respecto.

"Todo lo que quieran saber yo mismo les daré todas sus respuestas si me lo solicitan, pero no quieran hacer leña del árbol caído. He visto cómo han sido despiadados con mi esposa, y si preguntan qué siento cuando veo con la crudeza que la han tratado, les diría que siento que se me desploma mi alma, porque sé que ella no está preparada para esto ella es una mujer de su casa que nunca a estado envuelta en controversias. Hagan conmigo lo que quieran pero a ella respétenla así como a los demás miembro de su familia y de la mía", precisó.

Prisión preventiva para Carolina

Este domingo, la jueza Jenny Muñoz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dictó tres meses de prisión preventiva a Carolina Tamayo, esposa del Mayor Clásico.

Al no presentarse una denuncia de manera formal, el Ministerio Público abrió el proceso, por lo que la magistrada acogió la solicitud del órgano persecutor de imponerle a Tamayo la medida consistente a la prisión preventiva.

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-mujeres, en la provincia San Cristóbal.

El pasado 10 de julio el Mayor Clásico tuvo que ser trasladado a un centro médico tras ser herido con un arma blanca durante un confuso incidente que habría protagonizado con su esposa.

Tras recibir asistencia medica el artista minimizó lo sucedido e informó que junto a su pareja buscaría ayuda profesional para solucionar los problemas que enfrentan.

En tal sentido, El Mayor afirmó: “Estas son cosas que pasan que le pasan a las parejas porque nadie quiere tener un problema en su relación, y más una relación tan estable como hemos tenido. Estamos buscando ayuda profesional para rebasar este inconveniente que nadie quisiera tener en su vida. Lo que nos queda es continuar y ser más felices que antes”.

Luego de hacerse pública la agresión circuló un audio atribuido por los medios a la esposa del cantante en la que ella admitió que le hirió después de que éste le abofeteó.