Daddy Yankee: esta es su comida dominicana favorita

Luego de su exitoso concierto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el artista puertorriqueño Daddy Yankee se ha tomado unos días de descanso en territorio dominicano.

"Estamos aquí en RD recargando batería, par de días libre con mi gente linda. Muchas gracias por el trato, la vibra del país es de otro nivel. La comida excelente, el buen mangú no puede faltar, el sancocho, la bandera, el desayuno por la mañana... muy duro. Yo soy enfermo con el locrio, es el plato mío favorito de aquí", resaltó el artista mientras se observa en el mar.

Agregó que se siente muy feliz de estar aquí, y que es lo más cercano que ha estado de Puerto Rico, su casa.

"Solo quiero dejarles saber que me siento muy contento y agradecido con todos ustedes. Gracias por hacer de esta gira un recuerdo inolvidable. Me llevo el amor y todo el cariño que me han regalado durante todo este tiempo. Gracias por hacer mi sueño realidad, gracias por ser parte de la La Última Vuelta World Tour. Los amo", indicó el artista en la publicación