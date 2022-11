Desde "Playeros" hasta "Bombón", Daddy Yankee pone a perrear a los dominicanos

Concierto de Daddy Yankee "La última vuelta world tour", RD 2022. Foto: María Luisa López

La noche de este sábado el Big Boss, Daddy Yankee aterrizó en un escenario lleno de color con su gira de despedida “La última vuelta world tour” en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde a ritmo de reggaetón puso al público a bailar de principio a fin.

El Cangri, como también se le conoce subió a tarima a las 9:58 PM con su canción “Campeón” acompañado de unos 16 bailarines para luego interpretar “Remix”, “Problema” y “Rompe”.

"Muchas gracias por estar aquí, ustedes saben que este es mi último show en esta hermosa tierra, mi tierra hermana muchas gracias a toda mi gente por venir a este gran recuerdo de la última vuelta", fueron las primeras palabras de Daddy Yankee al iniciar el concierto.

Luego de saludar a los miles de fanáticos presentes e interpretar el tema “Machucando”, expresó que la República Dominicana ha sido una de sus grandes musas para crear muchas de sus canciones.

"Este tema, (Lo que pasó, pasó) ustedes saben nació en el corazón de aquí y tantos temas que yo tengo gracias a República Dominicana, que musa ustedes me dan, ustedes no saben la musa que ustedes me dan para crear música", expresó.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del reguetonero, ofreció un show de 2 horas y 15 minutos aproximadamente, donde transportó a sus fanáticos al inicio de su carrera en “El caserío” cuando grabó con DJ Playero.

El artista mezcló varios de esos grandes éxitos con DJ Playero y contó la famosa anécdota de cuando grabó el tema “Yo nunca me quedo atrás - Playero 37”, un clásico de los años 90. Además motivó al público a no desistir de sus sueños y a reconocer los regalos que ofrece el barrio.

"Si usted me está viendo aquí esta noche eso significa que mañana usted puede lograr sus sueños; nunca lo olvides, los regalos que nos da el barrio son increíbles y esos regalos que te da de gratis te llenan de confianza, seguridad y no le tenemos miedo a lo que venga", expresó.

Entre los demás temas interpretados por el mayor exponente del reggaetón están: “Mayor que yo”, “No me dejes solo”, “Sal y Perrea”, “Llamado de emergencia”, “Shaky, Shaky”, “China”, “Pasatiempo”, “Somos de Calle”, “La Santa”, “La última vez”, “Agua”, “Ella me levantó”, entre otras.

El espectáculo contó con una escenografía innovadora, que estuvo conjugada por los videos en las grandes pantallas, las luces, pirotecnia en frío y otros detalles.

Al cantar los temas que tiene en colaboración con otros artistas como Bad Bunny, Sech, Luis Fonsi, Myke Towers y Ozuna, estos aparecieron junto a Daddy Yankee de forma virtual a través de las pantallas.

El Jefe, como también se le conoce al puertorriqueño, invitó al escenario a dos dominicanos: el mambero Omega con el cual cantó “Que tengo que hacer” y al urbano El Alfa para interpretar “Pam” y Bombón”.

Luego de un tercer cambio de vestuario, El Cangri cantó “Limbo” “La despedida”, “Con Calma”, “Dura” y culminó a las 12:17 AM con la mejor canción de reggaetón de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, “La gasolina”.

"Muchas gracias República Dominicana les saluda su hermano Raymond Ayala, hasta siempre y gracias por apoyarme desde el día uno, los amo con mi vida", dijo antes de dejar el escenario.

Luego de 32 años de carrera, El Big Boss se despidió de su fanaticada en República Dominicana en una noche llena de color, luces, perreo y recuerdos como todo un Leggendaddy.