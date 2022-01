Tiroteo en el estadio Julián Javier vuelve la mirada al mercado negro

El Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Eran casi las 11:30 de la mañana del sábado, cuando Kelvin Méndez llegó al estadio Julián Javier para comprar dos boletas del juego de aquella tarde entre los Gigantes del Cibao y las Águilas. El escenario que encontró en los alrededores de la boletería fue de forcejeos y “perrería”.

Ellos, los del mercado negro, queriéndose meter delante en la fila de la boletería que avanzaba de apoco porque casi una hora había pasado y todavía Kelvin no había comprado sus dos boletas.

De repente un pleito entre dos hombres en una de las filas, las trompadas y el escándalo lo mueven a levantar el celular y comienza a grabar. En apenas 22 segundos de video, se capta cuando los militares se acercan a disipar el pleito y el sonido de un disparo que lo obliga a detener la grabación.

Al sargento del Ejército, Armando Pérez Hernándezse le escapó de manera accidental el tiro (así queda evidenciado en los videos, y también lo confirman los heridos) y la bala fue a parar, primero, en la garganta de Adolfo Rafael de Jesús Moya, quien se encuentra en Cuidados Intensivos todavía en condición crítica, y luego hirió en el hombro a Kelvin Rafael Méndez, que ya está en su casa, fuera de peligro.

“El problema comenzó porque la gente del mercado negro quería comprar todas las boletas adelante”, se quejó Kelvin. El problema, sigue contando, es que el mercado negro lo que hace es comprar la boletas y la revende a los fanáticos a un precio que le puede ganar el doble, a veces el triple del precio original.

Kelvin Méndez, quien se dedica a hacer de taxi particular y Uber, ya se encuentra en su casa.

“Había tanta gente a esa hora, es porque el juego comenzaba a las 5:00 de la tarde… Y los del mercado negro son los primero que llegan a boletería para abarcarlo todo”, señaló Méndez. El joven de 28 años explicó a Acento que ninguna representación del equipo de béisbol se le ha acercado para brindar apoyo.

“Los únicos que se me acercaron fueron dos personas de los militares, para que firmara un acto de desistimiento, diciendo que el militar no es culpable… Yo no le echo la culpa a la persona que disparó, al militar lo estaban forcejeando y el disparo se le zafó”.

Las boletas se venderán solo por internet

El director de Mercadeo del equipo, Rafael Almánzar, explicó que como forma de evitar la compra del mercado negro, la boletería solo despacha seis boletas por persona y también se tratan de identificar a estas personas para evitar entregar las boletas.

Frente a este incidente del sábado pasado, y para evitar futuros eventos, Almánzar explicó que desde el próximo juegoen casa, que es este jueves 13 de enero con Licey,se estarán vendiendo todas las boletas solo por internet.

“Esta medida puede que lesione a algunos de los fanáticos que no tengan acceso a comprar en línea, pero vamos a tener que asumirlo así…”, apuntó.

Probabilidades de no caminar

Adolfo de Jesús Moya, de 37 años, se encuentra todavía en Cuidados Intensivos del centro médico Doctor Ovalle, en San Francisco de Macorís. El tiro que le hirió salió por la espalda, afectándole parte de la columna y un pulmón, explicó a Acento Ricky García, quien es sobrino del herido.

También adelantó que es muy probable que su familiar quede sin poder caminar, por los daños de la bala sobre la columna. La parte médica explicó a su familia que esperan la evolución del paciente antes de hacerle una segunda cirugía. Su condición todavía es crítica