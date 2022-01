La odisea de "Juan de los Palotes" para abrir una cuenta de ahorro en un banco

Esta es una historia real de varios de nuestros lectores que han seguido nuestra columna de Tu Consultorio Financiero desde enero 2020, y a los cuales los englobamos en el personaje de "Juan de los Palotes".

El diccionario de Urbanismo define a Juan de los Palotes como un personaje imaginario que sirve de ejemplo para hacer referencia a una persona sin importancia del pueblo o la ciudad.

Efectivamente, así se han sentido algunos de nuestros lectores que nos han manifestado que han intentado abrir una cuenta bancaria en una entidad de intermediación financiera, ya sea un banco múltiple, una asociación de ahorros y préstamos, o un banco de ahorro y crédito, y que han sido rechazados porque no califican para abrir una cuenta de ahorro, o porque no cumplen con la larga lista de requisitos.

O porque la apertura del monto mínimo en dinero para no tener cargos bancarios es demasiado elevado, o porque están en rojo en los burós de créditos, o tienen deudas pendientes con entidades bancarias, o empresas de cobros compulsivos.

Juan me cuenta que es un joven de 27 años, que ha iniciado un pequeño negocio propio, con el apoyo de familiares, y que nunca ha tenido una cuenta de ahorro en ninguna entidad bancaria, y como su negocio han empezado a prosperar, quiso abrir una cuenta de ahorro.

Al presentarse a varias entidades bancarias y luego de una espera de casi una hora en medio de una pandemia para que una oficial de negocio personal lo atendiera, le comunican que para abrirle una cuenta de ahorro, debe llevar su cédula y una carta de trabajo de su empleador.

Juan le explica que él no es empleado y que tiene un pequeño negocio propio con el que se ha iniciado. Entonces, la oficial del banco le comunica que debe traer los estados de cuenta de los últimos seis meses de otra entidad donde tenga cuenta bancaria. Juan nuevamente le comunica que nunca ha tenido una cuenta bancaria y que por eso desea abrir una cuenta de ahorro.

La oficial de negocio del banco le comunica a Juan, entonces que debería traer los estados financieros firmado por un Contador Público Autorizado (CPA), donde le preparen un estado con un balance general de su situación económica y un estado de sus ingresos y gastos, y que así se le podría abrir la cuenta de ahorro.

Juan, consternado y abrumado ante tantos requisitos, carta del empleador, estados financieros de los últimos seis meses de cuentas en otros bancos, estado financiero firmado por un CPA.

Juan decide irse de esa entidad a otro banco, y acá le comunican que para abrir una cuenta de ahorro debe mantener un balance mínimo de apertura de RD$5,000 y que le cobrarían mensualmente RD$150 si este balance cae por debajo del mínimo. Y que por cargo mensual, es decir todos los meses, por manejo de cuenta el banco le cobraría RD$295, es decir, RD$3,540.00 sólo por este concepto.

A Juan se le ocurre preguntar por la tasa de interés que le pagarían en la cuenta de ahorro, y le dicen que es variable según el monto pero que oscila entre 0.25% a un 1%, anual, es decir que aparte de tantos requisitos para abrir una cuenta de ahorro, hay un alto costo financiero para tenerla abierta, y no te pagan ni los intereses que cubrirían los cargos por manejo de cuenta.

Para no hacer la historia real más larga, la dejaremos hasta acá.

Ante esta odisea, Juan nos consulta si es legal que un banco te rechace como clientey qué se puede hacer ante tantos requisitos. Si puede hacer una denuncia en la Superintendencia de Bancos, por sentirse discriminado por varias entidades bancarias de importancia.

Respuesta de Tu Consultorio Financiero

1-Lo primero, es que entiendo perfectamente, la frustración e impotencia de Juan, al no estar bancarizado y estar excluido de los servicios financieros, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde la Superintendencia de Bancos, y algunas entidades bancarias que efectivamente, tienen programas de bancarización y de inclusión financiera reales y no promocionales.

2-Lo segundo, que debo comentarle a Juan, es que los requisitos para abrir una cuenta de ahorro depende de la Política de Aceptación de Clientes que tenga cada entidad bancaria. Algunas son más flexibles que otras, como los son los bancos de ahorro y crédito enfocado a las Mipymes. Su experiencia no representa la generalidad de todos los bancos.

3-Lo tercero, es que tu caso debe invitar a la Autoridad Monetaria y Financiera, a revisar los requisitos de todas las entidades, no sólo para abrir una cuenta bancaria para los no bancarizados, sino también los cargos y comisiones para tener una cuenta de ahorro.Efectivamente, son muy elevado en el caso de algunas entidades bancarias, y dispersos en cuanto a los diferentes conceptos de cobros, que en verdad motiva a no tener una cuenta de ahorro, ni motiva ahorrar a las personas ya sean estas bancarizadas.

El costo anualizado de tener una cuenta de ahorro normal es atroz en algunas entidades bancarias con relación a las nuevas cuentas de ahorros digitales, de cero costo, que tienen algunas entidades bancarias.

4-Lo cuarto es que tu caso, es quizás uno de los tantos casos que ocurren en la República Dominicana, donde el 54% de la población no tiene una cuenta de ahorro, conforme a los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF-2019), elaborada por el Banco Central de la República Dominicana.

Conforme a dicha encuesta, las razones por las que los dominicanos no tienen cuentas de ahorro, nómina o corriente, se vinculan principalmente a la consideración de necesidad del producto en un 23.0% de los encuestados. El 14.7% señala que sus ingresos son insuficientes; el 11.4% lo atribuye a servicios financieros costosos; el 10.1% prefiere otras formas de ahorro; el 7.3% dice que no le interesa y el 7.1% indica que la institución financiera es lejana.

Para el 26.4% de los encuestados, las razones para no tener una cuenta tienen que ver, en proporciones menor a 7.0%, a factores relacionados a: falta de documentación, desempleo, nunca haber trabajado, desconfianza, mal servicio, desconocimiento de su uso, entre otros.

5-Lo quinto, sugerir a la Superintendencia de Bancos estandarizar los requisitos para todos los bancos para abrir una cuenta de ahorro, que sean similares, sobre todo, para las personas como Juan, no bancarizadas, donde sólo se pidan las informaciones necesarias:

-Identificación cédula de identidad personal, licencia de conducir, o pasaporte válido, importante que estén vigentes.

-Comprobante de domicilio. Puedes ser cualquier tipo de recibo como el del teléfono, el agua o la luz.

-Monto mínimo de Apertura. Que sea estándar, y que no se generen cargo por debajo de este mínimo.

-Un número de teléfono móvil o residencial. Ya que es la forma más sencilla de localizar a un cliente, es importante que puedas proporcionar siempre un número activo de teléfono móvil.

-Tener correo electrónico. De la misma manera que con el número de teléfono móvil, se usa como información de contacto, la única diferencia es que se pueden enviar los estados de cuenta por correo.

-Firmar el contrato aprobado por la Superintendencia de Bancos. Con la información de la cuenta de ahorro, en el que se explican todo tipo de términos y condiciones del servicio, en especial los cargos, tarifas y comisiones.

Finalmente, revisar los requisitos de las informaciones financieras que se piden en la actualidad, y flexibilizar o condicionar topes máximos de movimientos financieros, para los casos como Juan, donde es su primera vez que abrirá una cuenta, y no tiene carta de empleador, estados financieros, ni estado de cuenta de otro banco. Y sólo quiere que le den la oportunidad de ser bancarizado en el sistema financiero dominicano.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez para Acento.com.do sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo Jgmartinez20@icloud.com o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram.