El precio del pan aún no está garantizado pese a anuncio del gobierno

Aunque el gobierno anunció ayer la estabilidad del precio de la harina por medio de subsidios por unos 45 días, la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umpih) solicitó aumentar la ayuda o implementar medidas complementarias como eliminar los ITBIS a las materias primas para garantizar que el pan no suba de precio.

A pesar de que saludan la medida para evitar las alzas en el pan y en las pastas, así como otros productos a base a harina, y para lo cual el gobierno ha destinado una inversión de unos 3 mil millones de pesos, aseguran que hay otros ingredientes que han presentado alzas desde junio del 2021.

Issachar Burgos, presidente de la Umpih, ve como una voluntad de mantener los precios al subsidiar con un 20 % la importación de trigo.Sin embargo, sostiene que desde junio del pasado año cuando el precio del pan fue reajustado a 2 por RD$ 15, la harina de trigo ha aumentado RD$ 400.

Asegura que hay una discrepancia en que los productos que no tienen impuestos como el pan, tengan insumos para su preparación que si lo tienen entre un 16 % y 18 %.

Burgos indica que la manteca vegetal subió RD$ 403 desde junio 2021 a marzo 2022, la levadura RD$ 14.10, la sal molida RD$ 98.26, aceite vegetal RD$ 225.27, mejorante RD$ 165.44 y la azúcar crema RD$ 26.

Producto Precios junio 2021 sin ITBIS Precios marzo 2022 sin ITBIS Aumento en peso Aumento en % harina de trigo RD$ 1,850 RD$ 2,250 RD$ 400 22 % manteca vegetal RD$ 1,217 RD$ 1,620 RD$ 403 33 % levadura RD$ 129.90 RD$ 143 RD$ 14.10 11 % sal molida RD$ 458.37 RD$ 554.63 RD$ 98.26 21 % aceite vegetal RD$ 1,461.63 RD$ 1,686.90 RD$ 225.57 15 % mejorante 10 lib. RD$ 1,271.06 RD$ 1,436.44 RD$ 165.44 12.9 % azúcar crema RD$ 2,462.90 RD$ 2,489.21 RD$ 26 21 %

Por estas alzas, que ha influenciado la pandemia y los diversos factores en el mercado internacional, el costo de producción ha aumentado un 20 %, pero asegura que si es pan sobao, que lleva más grasa, un 30 %.

Issachar Burgos, presidente de la Umpih. Foto: © Mery Ann Escolástico

Fecha:18/03/2022

En una rueda de prensa, donde hacen el llamado al gobierno de aumentar el subsidio, la Umpih solicita una reunión con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, donde puedan contemplar ampliar de 45 días hasta fin de año la medida y buscar otras opciones para evitar el alza del pan.

Aunque no asegura que el precio del pan subirá en caso de que el gobierno no atienda su sugerencias, Burgos dice que no es lo que se busca y recordó que con el sector agrupa a más de 3 mil industriales que genera alrededor de 100 mil empleos directos e indirectos.

Lo que anunció el gobierno

El Gobierno anunció ayer que se mantendrán estables los precios del arroz hasta final de año y de la harina por 45 días como parte de las acciones para mitigar el alza en el costo de los productos básicos.

Solo en el caso de la harina, por medio del Ministerio de Industria y Comercio se destinarán 3 mil millones de pesos con un acuerdo de entendimiento con las empresas molinearas de harina de trigo para mantener los precios.

En la presentación del plan, Bisonó dijo que se hará un desembolso de 400 millones de pesos a los molinos, para, de modo preventivo, no solo garantizar precios sino también la disponibilidad de pan, harinas y pastas en el mercado local.

En el acuerdo con el gobierno están Coproharina, Molinos del Higuamo, César Iglesias, Molinos Modernos y Grupo Bocel.