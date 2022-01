Luis Abinader pide al Senado posponer proyecto Punta Catalina

El presidente Luis Abinader informó que solicitó al Senado de la República que posponga el conocimiento del proyecto de ley para establecer un fideicomisoque administraría la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

El gobernante, en un breve discurso dirigido al país, reiteró que en su gobierno Punta Catalina no será vendida al sector privado, y dijo que el único propietario es y seguirá siendo el pueblo dominicano.

Explicó que ante el rechazo y las críticas por la propuesta de fideicomiso, decidió que primero se trate el tema en el Consejo Económico y Social (CES), para escuchar a todos los sectores interesados en participar en el debate y hacer propuestas.

Además, informó que desde hace meses trabajan en un proyecto de ley para fortalecer las regulaciones existentes de fideicomisos públicos, el cual será sometido al Congreso Nacionalel próximo 27 de febrero.

“De manera que ningún inquilino temporal del poder pueda lesionar los sagrados intereses de este pueblo como ha ocurrido en otras ocasiones”, afirmó.

Asimismo, Abinader informó que, después de meses de licitación y estudios, el pasado martes 25 recibieron la auditoría técnica preliminar sobre el estado de las plantas. Indicó que en los próximos días dicho informe será presentado a la ciudadanía.

Igualmente, anunció que en los próximos días una empresa internacional, cuyo contrato se adjudicó después de diez meses de licitaciones, realizará una auditoría que arrojará todos los detalles financieros del proyecto.

“Además, he impartido las instrucciones correspondientes a fin de que se solicite a la nueva Cámara de Cuentas otra auditoría financiera del proyecto, de manera que el pueblo dominicano pueda conocer cada detalle de lo invertido en esas plantas. Me han oido decirlo siempre y hoy lo repito: con el dinero de los dominicanos no se juega”, puntualizó.