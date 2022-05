El presidente Abinader y la reelección

Luis Abinader..

Ocurre con todos los presidentes dominicanos, sus partidarios empiezan temprano a hablar de la reelección.

El presidente Luis Abinader no será la excepción. En algunas actividades oficiales se han escuchado consignas pidiendo la repostulación del gobernante, que todavía no ha cumplido la mitad de su mandato.

El presidente Abinader dijo en una entrevista que no ha pensado todavía en la idea de postularse no no postularse para un segundo mandato, porque está concentado en cumplir con su trabajo.

En una ocasión le preguntaron al presidente Joaquín Balaguer su opinión sobre los aprestos reeleccionistas que se empezaron a notar durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán, y el líder reformista dijo que lo primero que había que tomar en consideración era que el gobernante perredeísta no tenía ningún impedimento constitucional para optar por su repostulación.

Lo electoral tendrá su tiempo. En momentos de crisis no es aconsejable dispersar esfuerzos y energías. Compartir

En efecto, en la actualidad no existe impedimento para una eventual repostulación del presidente Abinader. Sin embargo, tal como ha expresado el mandatario, lo correcto es trabajar en la tarea que le encomendó el pueblo dominicano: administrar el Estado.

No hacen bien al presidente Luis Abinader los que se están adelantando a proclamar su repostulación cuando todavía no se ha agotado la mitad de su mandato y hay muchos retos por delante.

Lo que menos necesita en estos momentos el presidente Abinader es una campaña fuera de tiempo, que en tal caso sería contraria a la ley de régimen electoral.

Que cada funcionario se concentre en trabajar, hacer honor a su condición de servidor público. Lo electoral tendrá su tiempo. En momentos de crisis no es aconsejable dispersar esfuerzos y energías