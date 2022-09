Análisis del Digital News Report 2022 y la industria periodística dominicana

Los periódicos impresos del fin de semana desaparecieron. Sobre esto hay muchas explicaciones posibles, pero la desaparición de los mismos demuestra que son prescindibles, en primer lugar, y que pudo más el miedo al otro que la creencia en el propio potencial.

La transformación digital tiene que darse ahora de forma acelerada, abrupta, casi violentamente.

Por esta razón, creo que ya varios impresos están condenados a la desaparición. Solo siguen vivos porque sus propietarios tienen bolsillos profundos y necesitan esos medios para la defensa de sus particulares intereses. O siguen publicándose porque no pueden transmitir la idea de la insolvencia, que afectaría otros negocios hermanos.

Lo paradójico es que esos medios no han actuado con diligencia sobre sus versiones digitales. En el mundo las grandes empresas migraron hacia las versiones digitales. Hoy día los grandes diarios (The New York Times, como ejemplo) han migrado hacia lo digital y desde ahí están sus principales ingresos. El NYT tiene casi 9 millones de suscriptores que pagan por sus servicios. Tiene más ingresos por esa vía que por la publicidad impresa o por cualquier otro de los negocios que tiene.

The Wall Street Journal tiene 3 millones de suscriptores The Washington Post tiene 2.7 millones de suscriptores The Guardian tiene 1 millón de suscriptores