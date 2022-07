Subsidio a combustibles alcanzaría los RD$ 50 mil millones a final de año

El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras informó que la inversión al subsidio de los combustibles podría alcanzar los RD$ 50 mil millones a finales de este año, como parte del objetivo que tiene el Gobierno de palear la crisis económica provocada por la inflación.

Isa Contreras indicó que el Gobierno no tiene en mente eliminar este subsidio mientras la situación económica se mantenga como está, aún esto implique más deudas para el país, ya que quitarlo golpearía fuertemente a la población en espacial a los más empobrecidos.

Reiteró que aún existe preocupación e intranquilidad por el tema de los hidrocarburos a nivel mundial, el cual encarece no solo el precio del transporte, sino también de los alimentos generando una inflación en cascada.

“El Gobierno está haciendo un esfuerzo impresionante para evitar que la inflación golpee a los más pobres del país. De la misma forma ha aumentado las ayudas sociales para enfrentar la situación extraordinaria que estamos viviendo”, repitió.

Hasta el pasado mes de junio el Gobierno había destinado RD$ 35 mil millones en subsidios divididos de la siguiente forma: RD$ 25 mil millones para los combustibles, RD$ 5 mil millones para el sector energético y RD$ 5 mil millones más para los alimentos y fertilizantes. Esto sin contar los subsidios a programas sociales.

Abordado por la prensa durante la presentación de un informe económico con justicia de género, dijo que si no hubiese sido por estos subsidios la inflación hubiese alcanzado el 15% y no un 9%. Se estima que para finales de este año la inflación baje a 8%.

Agregó que para los próximos meses se prevé la atenuación de la inflación. "No es que va a desaparecer pero se va a atenuar. Los aumentos de precios van a ser menores pero no significa que no vamos a ser impactados negativamente por la situación internacional. Lamentablemente no hay espacio para que esto suceda".

Explicó que existen dos formas de que estas medidas económicas puedan mantenerse en el tiempo, que son racionalizando y redireccionando el gasto público a lo que es prioritario, o elevando el déficit fiscal, es decir, cubriendo la brecha con financiamientos.

Pavel Isa Contreras precisó que habrá que esperar que las autoridades fiscales determinen cuál de esas dos opciones aplicarán, ya que según sus palabras, no hay alternativas para no endeudarse