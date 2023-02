Presidente AIRD admitió sector patronal aún no tiene una propuesta para el aumento salarial

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, admitió este jueves que el sector patronal aún no tiene una propuesta para el aumento salarial, y que todavía están estudiando la oferta de un 35 % al salario mínimo presentada por las centrales sindicales.

"El sector empresarial no ha presentado nada, precisamente porque estamos estudiando un aumento que sea verdaderamente razonable, que ayude a combatir la inflación que se ha presentado, pero que no se salga de proporción. Todavía esa cifra no la tenemos, pero ya en los próximos días, eso se va a conseguir", dijo Brache.

El empresario reconoció la necesidad que hay, y el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores, y "precisamente lo que no queremos es que un aumento desproporcionado que cause más inflación y caeremos en un circulo vicioso", dijo Brache.

En ese sentido, Brache manifestó que hay que ser un poco razonables, y por eso, el sector patronal pidió el tiempo necesario para estudiar la propuesta de las centrales sindicales, para así presentar una oferta equilibrada para que las conversaciones sigan en armonía.

El empresario informó que el Comité Nacional de Salarios fue convocado nuevamente para mañana viernes, con la finalidad de seguir con las negociaciones, las cuales, aseguró, se están realizando en suma armonía entre las centrales sindicales, el sector patronal y el gobierno.

En la pasada reunión del Comité Nacional de Salarios,las centrales sindicales, advirtieron que si los empresarios no presentan una propuesta sobre el aumento salarial, tomarían diversas acciones.

La advertencia la hizo el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, a su salida de la tercera reunión Comité Nacional de Salarios, en la que los empresarios no presentaron una propuesta