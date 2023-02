Centrales sindicales advierten harán marcha si empresarios no presentan propuesta salarial

Las centrales sindicales, advirtieron este lunes que si en la próxima reunión del Comité Nacional de Salarios,los empresario no presentan una propuesta sobre el aumento salarial "indudablemente van a marchar y tomarán diversas acciones".

La advertencia la hizo el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, a su salida de la tercera reunión Comité Nacional de Salarios,en la que los empresarios no presentaron una propuesta.

“Esto no se puede posponer más, nosotros esperamos que en la próxima sesión se produzca el aumento, y si no se produce vamos indudablemente a marchar y a piquetear diversas acciones que va a desarrollar el movimiento sindical para lograr este aumento que es necesario en este momento”, dijo Ramos.

Las centrales sindicales reiteraron su propuesta de un aumento salarial a los empleados del sector privado no sectorizado de un 35 % al salario mínimo .

De su lado, el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael (Pepe) Abreu,explicó que la propuesta del 35 % al salario mínimo, es el "mínimo de subsistencia de personas que cuando reciben un aumento de salario no le genera bienestar, son salarios ceñidos para tratar de mejorar la canasta de consumo de alimentos".

Agregó que, para que no se produjera una ruptura del Comité Nacional de Salarios, las confederaciones decidieron poner en manos de la parte gubernamental la convocatoria de la próxima reunión "y en ese convocatoria los empresarios tienen que venir con una posición".

Además, de manera paralela, las centrales reunirán su mesa sindical para desarrollar un plan de acción, en caso de que los empresarios sigan posponiendo el encuentro.

Asimismo, el sindicalista Gabriel del Río manifestó que otra vez fueron a perder el tiempo porque el sector empleador no tiene una propuesta y tampoco una actitud positiva de buscarle una solución al tema, sino que le han dado larga al asunto sin fecha y sin monto.

"Todavía están estudiando sin tiempo indefinido. Lo que quiere decir que nosotros estamos preocupados porque ante esta situación no aceptada por nosotros, no podemos continuar dándole tiempo porque ellos no se han puesto de acuerdo. Esperamos que una próxima sesión tengamos una decisión firme, ellos hasta ahora están evadiendo prácticamente, dándole largas al tema de los salarios, sabiendo cuál es la posición del movimiento sindical, cuál es la posición del presidente de la República que ya dijo que había que aumentar el salario”, destacó Del Río.

Mientras que la nueva presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, dijo que las empresas tienen internamente que ponerse de acuerdo y no tienen una fecha."No hemos terminado y oportunamente traeremos una propuesta"