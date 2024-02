Your browser doesn’t support HTML5 audio

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una leve bajada del 0.06%, hasta los US$ 76.99 el barril. Los contratos de futuros del WTI para entrega en abril 2024 caían US$ 0.5 con respecto al cierre de la sesión anterior, aunque no dejaron de oscilar entre el verde y el rojo en estos primeros compases del día.

Tras la fuerte subida de la semana pasada del 3 %, los inversores optaron el martes por recoger beneficios, y parece que esa puede ser la tónica de hoy.

Se espera durante la jornada de este miércoles la publicación de las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal, en las que habrá pistas sobre cuándo el banco central piensa reducir los tipos de interés.

Esta reducción se daba por hecha, pero los últimos datos demuestran que la inflación está resultando más obstinada que lo previsto, por lo que la Fed podría continuar su política conservadora con los tipos.