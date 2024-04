Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde Bahía de las Águilas hasta El Morro, República Dominicana se destaca por su oferta de sol y playa. Cada año llegan cientos de visitantes dispuestos a conocer los rincones del país, mientras pernoctan ocho días por motivo de recreación.

El Banco Central (BCRD) destacó que el país recibió 9,009,097 pasajeros vía aérea en 2023. Pero, ¿el pasajero es igual que turista?

“Un turista que viene por vía aérea tiene la naturaleza de pernoctar por más de 24 horas, al contrario de los pasajeros que pueden quedarse en tránsito en República Dominicana o retornar luego de unas vacaciones en el exterior”, explicó el experto en turismo, Juan Lladó.

Durante el año pasado transitaron 9,009,097 personas por los aeropuertos dominicanos en 2023. De este número, 6,730,802 fueron extranjeros no residentes (sin contar a la diáspora dominicana) en calidad de turista, que reportaron un gasto per cápita de US$ 153; convirtiéndose en los dinamizadores del turismo dominicano en 2023.

Por otra parte, 1,327,871 de los pasajeros contados en 2023 fueron dominicanos ausentes y 950,423 fueron habitantes de Quisqueya, que se movilizaron por las terminales aéreas en el año pasado, por lo que sumados a los extranjeros el monto ascenderá a 9,009,097.

“Los dominicanos que residen en el exterior pueden ser considerados como turistas. Es decir, si ellos salen de su lugar habitual de residencia, por ejemplo, en Nueva York, Estados Unidos, o España, y vienen de visita a República, son turistas. Los que viven aquí, que salen y retornan, no son turistas”, aclaró Lladó.

Al consultar la subdirectora de Estadística, Carmen García, recalcó que el Banco Central publica el conteo de las personas que transitan durante un período de tiempo por los aeropuertos dominicanos, desglosando los residentes por extranjeros y nacionales, y los no residentes, conformados por los internacionales que deciden viajar por motivo de recreación y los dominicanos ausentes.

Movilización de pasajeros

Durante enero y febrero del 2024, el Ministerio de Turismo (Mitur) contó la llegada de 1,670,954 turistas, sin embargo, el BCRD reportó que esta cantidad significaba pasajeros vía aérea, es decir, las personas que llegaron por los diferentes aeropuertos dominicanos en ese período.

Al desglosar los datos, 1,498,061 fueron no residentes y 172,893 residentes (dominicanos y extranjeros que viven en República Dominicana) que fueron contabilizados como turistas por el Mitur.

En los años anteriores el caso es similar. El Mitur en 2022 contabilizó 7,942,709 pasajeros que arribaron a República Dominicana. Sin embargo, el 9.8% fueron personas que viven en Quisqueya, mientras, 8,058,671 no residentes (diáspora y extranjeros).

En 2021, los residentes representaron el 11.9% del flujo de pasajeros situado en 5,590,128. De este monto, 4,994,313 personas lo conformaron los dominicanos ausentes y los internacionales.

Conforme las cifras, 302,113 habitantes en el país retornaron a República Dominicana en 2020. De los 2,405,310 no residentes, los extranjeros fueron 1,699,194, mientras que los dominicanos en el exterior fueron 706,116.

En 2019 se registraron 7,126,857 pasajeros vía aérea. Al desglosar los datos, 680,821 corresponden a residentes y 6,446,036 no residentes. Entre 2017 y 2018, el tránsito de los no residentes pasó de 6,187,542 a 6,568,888, para un crecimiento de 6.1%, mientras la movilización de los residentes tuvo una variación de 1.1%, de 644,341 a 651,446.

No obstante, en 2017 y 2018 se reportaron 833,525 y 950,327 connacionales que decidieron realizar un viaje a su tierra natal, acción que aportó el 13.4% y 14.4%, respectivamente, de las llegadas de no residentes. En 2016 fueron 599,635 residentes y 5,959,347 no residentes, donde el Banco Central contabilizó un total de 6,558,982 pasajeros.

El expresidente de la República, Danilo Medina, fijó la meta de alcanzar 10 millones de turistas vía aérea en 10 años. Para el 2015 llegaron 5,599,859 no residentes en calidad de turistas al país, que sumados a los 551,144 residentes, el flujo de pasajeros por las terminales aéreas ascendió a 6,151,003.

Un año antes, el país recibió 5,141,377 no residentes que buscaban la oferta del todo incluido, pero, además, el BCRD contabilizó 507,366 residentes que retornaron a Quisqueya luego de unos días en el extranjero. En total fueron 5,648,743 pasajeros.

Habitantes de República Dominicana con peso en el flujo aéreo, pero su impacto es indirecto

Las estadísticas indican que cada vez más dominicanos viajan a otras naciones debido a la oferta de vuelos con conexiones directas, aerolíneas de bajo costo y países que no requieren visado.

Conforme el BCRD, los dominicanos representan el 89.8% del flujo de pasajeros residentes contabilizados desde 2014 hasta febrero del 2024. En términos absolutos significa 5,780,550 de los 6,435,292 residentes que retornaron vía aérea. Mientras, los extranjeros que escogieron a Quisqueya como su residencia temporal o permanente y viajaron al exterior fueron 654,754.

Según las estadísticas, pasó de 636,167 en 2019 a 797,077 en 2023, un crecimiento de 25.2%. La participación de los extranjeros residentes incrementó un 243.4%, de 44,654 a 153,346, o casi tres veces más, en igual período.

Entre 2014 y febrero del 2024, el organismo regulatorio registró 66,458,110 pasajeros vía aérea. De este monto, los residentes (quienes viven en República Dominicana) representaron el 9.7% del total, con 6,453,292.

La industria de turismo se sustenta en los viajes por ocio que realizan los extranjeros, por lo que los dominicanos y extranjeros residentes en el país dinamizan la economía al demandar puestos de trabajo en torno a la terminal aérea.

La diáspora, ¿es turista?

Hablar de la diáspora dominicana es hacer referencia a 2,835,593 de dominicanos que envían más de US$ 10,000 millones para aliviar financieramente a sus familiares. La mayoría visita su tierra natal para vacacionar y pasar tiempo de calidad con sus familiares, y a la vez resolver trámites de salud, educación o trabajo.

Los dominicanos ausentes representan el 14.3% de las llegadas vía aérea entre 2014 y enero-febrero del 2024, o sea, 10,066,684 de los 70,089,502.

“Un turista es alguien que se desplaza, es decir, sale de su lugar habitual de residencia a otro lugar y pasa en ese otro lugar madre de 24 horas en consecuencia, un dominicano ausente que viene todavía es un turismo, simplemente que es un dominicano que vive en el exterior y viene a República Dominicana”, sostuvo.

La participación de los connacionales en la llegada de pasajeros en el flujo de pasajeros vía aérea se mantiene constante, al pasar de 1,088,417 en 2019 a 1,327,871 en 2023.

“Los dominicanos ausentes se han convertido también en uno de los principales motores del turismo, esta acción es positiva para la industria nacional”, resaltó el experto.