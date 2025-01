Los conflictos, la variabilidad del clima y los fenómenos climáticos extremos, las desaceleraciones y recesiones económicas, la falta de acceso a las dietas saludables y su inasequibilidad, los entornos alimentarios poco saludables y la desigualdad alta y persistente siguen generando inseguridad alimentaria y malnutrición en todo el mundo.

Así lo explican la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), al destacar que los Gobiernos están “muy lejos” de cumplir con la meta de la Agenda 2030 de erradicar el hambre, ítem 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el caso de República Dominicana, la prevalencia de la subalimentación disminuyó de 19.3 % en 2004 a 4.6 % en 2021, sin embargo, 2.8 millones de habitantes no pudieron permitirse una dieta saludable, o sea, el 24.8 % de la población.

Ante esto, la FAO destaca que el costo de una dieta saludable ha aumentado en todo el mundo, hasta alcanzar una media máxima de US$ 3.96 de paridad de poder adquisitivo por persona al día en 2022.

En el mundo, el costo de una dieta saludable se situó en US$ 3.96 en 2022, un 21.8 % más que el 2019, cuando el monto fue de US$ 3.25, o US$ 0.75 más.

El costo, de acuerdo con la FAO, varía según los territorios. En los países de ingresos bajos, las personas destinan US$ 3.48 cada día para acceder una dieta saludable, frente a los países de ingresos altos que está situado en US$ 3.78. Los países de ingresos medianos bajos y medianos altos tienen un monto fijo de US$ 4.20 por día y por persona.

En la región del Caribe, la FAO señala que adquirir una dieta saludable requiere US$ 5.16 en promedio, siendo las naciones de Jamaica (US$ 6.42), Granada (US$ 5.70), Bahamas (US$ 5.41), Dominicana (US$ 5.32) y Haití (US$ 5.26), las de mayor costo por persona y por día. En tanto, en República Dominicana, el costo es de US$ 4.58 por persona y por día.

La FAO destaca que entre 713 y 757 millones de personas podrían haber padecido hambre en 2023: una de cada 11 personas en todo el mundo y una de cada cinco en África. El hambre sigue aumentando en África, pero apenas ha sufrido variaciones en Asia, mientras que en la región de América Latina y el Caribe se han registrado progresos notables.

Según el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024: financiación para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas”, en América el 27.7 % de la población no pudo permitirse una dieta saludable en 2022, este porcentaje equivale a 182.9 millones de personas, de los cuales 113.6 millones viven en América del Sur, 47.1 millones en América Central y 22.2 millones en el Caribe.