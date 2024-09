Fue en 2015 cuando el Estado dominicano puso su ojo en el sector turístico como un motor de crecimiento. El expresidente de República Dominicana, Danilo Medina, indicó que se trabajará para recibir a 10 millones de turistas en un plazo de una década.

Si bien la meta aún no se ha logrado, debido a que en 2023 arribaron vía aérea 8,058,671 turistas no residentes, de los cuales, 1,327,859 fueron dominicanos ausentes, la banca tradicional ha sido uno de los impulsores en la dinamización de hoteles, bares y restaurantes durante los últimos años.

Las estadísticas de la Superintendencia de Bancos (SB) establecen que entre enero y junio del 2024, la banca otorgó 918 préstamos al sector, con un saldo adeudado de RD$ 301 millones.

El financiamiento destinado al sector “que rompe récords mes tras mes con la llegada de visitantes” incrementó un 11.6 % entre enero del 2023 e igual mes del 2024, al pasar de RD$ 96,491 millones a RD$ 107,729 millones. La entidad reguladora contabiliza RD$ 11,238 millones desembolsados a través de 1,738 nuevos créditos, de 25,230 a 26,968.

La llegada de 10 millones de visitantes en 2023, el aporte de RD$ 470,779.5 millones del sector al producto interno bruto (PIB), la inversión extranjera directa en US$1,182.1 millones y los ingresos por la actividad de ocio RD$ 14,838 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Turismo (Mitur), Banco Central dominicano (BCRD) y el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana), hacen que la banca extienda sus operaciones hacia esta industria turística.

Ante esta situación, los créditos en la banca comercial han registrado un crecimiento en término absoluto de 138.3 % entre 2012 y 2023 en la cantidad de préstamos.

Entre enero del 2012 y enero del 2013, los créditos pasaron de 10,586 a 17,727, lo que significa que se otorgaron 7,141 nuevos préstamos, la cifra más alta desde 2012. Durante ese período, el saldo adeudado pasó de RD$ 17,596 millones a RD$ 23,608 millones, lo que equivale a una diferencia de RD$ 6,012 millones.

Desde enero 2014, cuando el sistema financiero reportó RD$ 28,266 millones de balance adeudado, hasta igual mes del 2015, cuando se registraron RD$ 26,116 millones, se evidencia que se saldó RD$ 2,150 millones.

En los siguientes años, el balance adeudado siguió creciendo. En 2016 fue de RD$ 35,630 millones, en 2017 unos RD$ 43,554 millones, en 2018 se situó en RD$ 48,034 millones, y en 2019 fue de RD$ 55,225 millones.

A enero del 2020, el sistema financiero tradicional registró RD$ 60,215 millones por 24,041 préstamos consolidados. En igual mes del año siguiente, la cifra ascendió a RD$ 71,676 millones.

La banca otorgó 1,760 créditos en 2022, cuyo desembolso fue de RD$ 16,075 millones. De acuerdo con las estadísticas de la SB, el monto acumulativo se fijó en RD$ 87,751 millones por 22,311 préstamos.

El turismo a nivel global

ONU Turismo indica que las inversiones turísticas totalizaron US$ 29,526 millones entre 2018 y 2023 en la región de América Latina y el Caribe. Además, se anunciaron 80 proyectos de inversión extranjera directa ascendente a US$ 3,898 millones.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) proyecta que el sector contribuirá con US$ 11 billones al PIB global, debido a que ONU Turismo informó que en el primer trimestre de este año, se movilizaron 285 millones de turistas.

La entidad internacional junto a Oxford Economics, indica que será un incremento de US$ 770,000 millones en comparación a la cifra del 2019. Esto debido a que US$ 1 de cada US$ 10 será generado por el sector turístico. Además de generar 348 millones de empleos y esperar que el gasto internacional se sitúe en US$ 1.8 billones.