En 2023 la deuda será más cara, según CREES

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) consideró que los riesgos sobre gastos e ingresos en 2023 podrían incrementar las necesidades de financiamiento, por lo que habrá un mayor costo de la deuda.

Es por esto que plantea la necesidad de establecer reglas fiscales que reduzcan el déficit y como consecuencia la deuda pública.

Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro, explicó que entre los factores de riesgo está el aumento de gastos por el ciclo político en año pre-electoral, así como la incertidumbre de los precios de los commodities energéticos que podría incidir en el gasto de transferencias al sector eléctrico.

En una sesión económica sobre “Presupuesto 2023 y las finanzas públicas antes los cambios internacionales”, el economista plantea que habrá incrementos en el costo de nuevas emisiones de deuda y un crecimiento de ingresos fiscales de menos de dos cifras ante la moderación de la inflación.

Indicó que los incrementos a la tasa política monetaria por los bancos centrales y el aumento de la percepción de riesgo, son factores que inciden en los costos de endeudamiento a nivel mundial.

El cambio de política de la FED (Reserva Federal) ha provocado un aumento en prima de riesgo que demandan los inversionistas para invertir en mercados emergentes. Al 21 de octubre de este año, el promedio de República Dominicana era de 4.31, siendo el de América Latina 4.94.

Consideró como optimista el 10.9% en aumento de los ingresos fiscales en el Presupuesto 2023 por los factores económicos actuales y que el déficit podría superar lo esperado, pasando el -3.0% a -3.5%.

Collado Di Franco dijo, además, que aunque todavía se mantiene la práctica de pasar gasto al año fiscal siguiente en forma de cuentas por pagar, en la actualidad se hace en menor medida.

Del 2019 al 2023 las cuentas por pagar pasaron de RD$ 66,131.7 millones a RD$ 19,042.1 millones.

Aumento de la deuda

La deuda del sector público no financiero aumentó 16 veces, es decir en 1,514.4%, desde el año 2000 (US$ 3,243.5 millones) a agosto 2022 (US$ 52,368.6 millones).

De acuerdo con un documento presentado por CREES, la deuda consolidada (sector público no financiero y Banco Central), desde el 2000 ha incrementado un 1,478.4% a agosto 2022.

La deuda consolidada en el 2000 era de US$ 4,447.9 millones y al mes de agosto de este año se colocó a US$ 70,205.4 millones.

Se requieren reformas

Entre las propuestas de CREES para la consolidación fiscal es que se puedan establecer reglas fiscales que reduzcan el déficit y en consecuencia la deuda pública, que se lograría con disposición desde el Estado.

También una reforma tributaria que simplifique el código tributario, elimine impuestos “distorsionadores” y reduzca las tasas de los impuestos existentes.

El economista sostiene que no se habla de un incremento de impuestos sino simplificar y reducir la tasa de los existentes que se hizo la última vez en el año 92.

Asimismo, sostiene que se podrían implementar reformas estructurales que permitan incrementar la productividad promedio en la economía y elevar los ingresos de los ciudadanos.

Con reformas estructurales, CREES se refiere al sector eléctrico, transporte de carga, el sistema educativo y costos laborales no salariales, como por ejemplo la cesantía, que se sustituya por una alternativa menos costosa pero manteniendo los derechos adquiridos de los trabajadores.

Di Franco consideró que en el caso del sistema eléctrico, este está politizado por lo que es necesario que se saque del ámbito político y se administre de forma privada y se convierta en un sistema de mayor calidad.

Recordó que un tercio del déficit del gobierno está representado por la transferencia al sector eléctrico, un 39% en el presupuesto complementario (US$ 1,575.7 millones) y 35% en el presupuesto 2023 (US$ 1,296.7 millones).

“Por cada 100 pesos que compra de energía, las Edes pierden 42 pesos”, dijo

Asimismo, consideró que cualquier momento para mejorar es bueno, pero que siendo realista el gobierno no se embarcará en ninguna modificación tributaria hasta el 2024