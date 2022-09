El petróleo por debajo de los 80 dólares, ¿es tiempo de bajar la gasolina?

Peguero/Acento.com.do

El comportamiento a la baja que ha tenido en las últimas semanas el petróleo intermedio de Texas (WTI), manteniéndose por debajo de los 80 dólares el barril, podría significar un alivio para la balanza de pagos del Gobierno y a su vez para el bolsillo de los dominicanos.

El petróleo usado como referencia en el país para establecer el precio de los combustibles, de continuar a la baja, traería la posibilidad de una reducción en el costo de algunos carburantes como el caso de la gasolina, si así lo considera el gobierno.

Por ejemplo, este martes el petróleo abrió a 77,98 dólares el barril, debido al cierre de varias plataformas petroleras ante la llegada del huracán Ian y por los temores a una recesión.

El precio en los combustibles no se establece por el comportamiento del crudo WTI en un día, sino a partir del promedio semanal. De acuerdo con el viceministro de comercio interno de Industria y Comercio, Ramón Pérez Fermín, la baja en el petróleo ha provocado un alivio en el monto destinado al subsidio, reduciendo de mil 800 millones de pesos en promedio semanal a un último monto de 120 millones para mantener el costo de los combustibles de esta semana.

El gobierno ha destinado en lo que va de año sobre los 31 mil millones de pesos en subsidio a los combustibles.

En marzo el presidente Luis Abinader estableció dejar sin variación los precios de los hidrocarburos mientras el WTI esté por encima de 85 dólares por barril y por debajo de 115 dólares.

El petróleo de referencia estadounidense arrancó este martes en positivo, subiendo 1,66 %, pero todavía lejos de recuperar la cota de los 80 dólares. EFE

Buena y mala noticia

Que el petróleo de Texas esté bajando es una "buena noticia" porque es un alivio. En términos de factura petrolera, por cada dólar que baja el barril del petróleo, República Dominicana se ahorra entre 70 y 75 millones de dólares al año, y con una baja de 10 dólares se economiza entre 700 y 750 millones de dólares anual .

La "mala noticia", es que muchas veces las cosas en economía son moneda de doble cara, según el economista Henri Hebrard. Por un lado está el alivio para hogares y una forma de bajar la inflación, y por otro, la razón por la cual está bajando el petróleo.

Explica que la razón por la que baja el petróleo es porque la economía global está mandando el mensaje de que hay una recesión y que se teme que la guerra estalle en Europa. “Esta buena noticia puede terminar siendo mala, de que la economía global está cayendo en un crisis profunda, que a la larga tampoco es bueno para República Dominicana”, indica Hebrard.

El economista Henri Hebrard considera que la baja del petróleo es un alivio para las cuentas fiscales

¿Bajar o mantener?

Hebrard cree que se está llegando al momento en que se puede justificar bajar los precios de los combustibles, sobre todo en el caso de la gasolina, pero de a poco.

“Es una buena noticia de alivio para la balanza de pagos y para las cuentas fiscales, porque ya volvimos debajo del nivel como abrimos el 2022”, sostiene

En el caso de la gasolina Premium, el precio vigente de esta semana 293.60 pesos en galón, corresponde a un costo de petróleo de 83 dólares el barril, razón por la cual realmente no había espacio para bajar el precio todavía esta semana, de acuerdo con el economista.

El promedio para calcular el precio de los hidrocarburos es tomando 5 días de la semana. El jueves y viernes de la semana pasada (ya le viernes estaba por debajo de los 80 dólares) y lunes, martes y miércoles, de esta.

“Lo más probable es que esté por debajo de 80 dólares por lo que habría espacio para bajar el precio de las gasolinas”, asegura.

Por ejemplo, por cada dólar que baja o que sube el petróleo, la gasolina tiene que bajar o subir en torno a un peso con 60 centavos.

¿Cuál es el problema? El problema se llama gasoil, según Hebrard, porque todavía en esta semana el subsidio a este combustible se está llevando 45 pesos por galón, es decir entre el 90 % a 95 %. “No hay expectativa de que pueda bajar, sino todo lo contrario tendrían que seguir subsidiando”.

La posibilidad de que bajen o no los combustibles, de acuerdo con el economista, dependerá de cuál es la decisión de la autoridades, si consideran cada combustible como un mundo aparte tendría la posibilidad de bajar la gasolina y el GLP, pero manteniendo el subsidio al gasoil.

La otra opción es que, como hay un combustible que se tiene que subsidiar y otros que no, recompensar uno mediante el subsidio del otro y hasta que no se termine no bajar los demás.

Considera que lo conveniente es empezar a bajar aunque sea de poco a poco, 2 o 3 pesos donde se pueda y seguir subsidiando el gasoil. Entiende que con la aprobación del Presupuesto modificado con 40 mil millones de pesos para el subsidio que no estaban en el inicial, están ampliamente cubierto y se puede mantener los subsidios sin problemas, inclusive con posible baja de precios.

“Estamos en la zona donde se puede justificar bajar precios”, manifestó.