Morat, Bad Bunny, Coldplay, Karol G y René han impregnado su música, euforia y repertorio musical por casi tres horas en los estadios dominicanos.

Pero, la combinación de sol, playa y arena, más una apuesta en escena musical, se sincronizaron para atraer un 0.17 % de turistas que arribaron entre enero y octubre 2023. Esto significa 11,383 extranjeros que eligieron República Dominicana para asistir a conciertos que impulsaron la denominada economía naranja (actividades esconómicas relacionadas con el arte, la cultura y el deporte).

El Ministerio de Turismo (Mitur) indicó que el 83 % fue extranjeros y 17 % dominicanos residentes en el exterior. Además, el 54 % fue hombre y 46 % quienes pernoctaron durante cinco días en promedio en suelo dominicano. El 82 % procede de Estados Unidos, 6 % de Puerto Rico y 4 % de Canadá.

Pese a que la cifra es relativamente pequeña comparada con el 60 % que viaja por ocio, esta aglomeración de personas impacta en la industria de viajes y turismo de República Dominicana.

El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), David Llibre, dijo que los espectáculos ofrecen una oportunidad para diversificar el sector.

“Los conciertos están teniendo un impacto positivo en Santo Domingo, donde los hoteleros están percibiendo mayor ocupación los fines de semana y se dinamiza con la asistencia de personas que se trasladan desde otras provincias”, expresó.

La entidad estatal indicó que la modalidad de este turismo en el país conllevó RD$ 1,901 millones de compras y ventas de RD$ 2,916 millones.

Oxford Economics es aún más específico. Por cada US$ 100 que gasta el consumidor en la compra de una boleta, se generan US$ 335 indirecto, es decir, más de dos veces.

La empresa Deloitte señaló que en países como Japón, Alemania, España, Turquía y Reino Unidos se generaron en conjunto más de 20 millones de empleos. De hecho, la economía naranja movilizó US$ 4.3 billones a nivel global.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el informe La economía naranja: una oportunidad infinita, estimó que la industria del entretenimiento inyecta US$ 2.2 billones anuales a la economía mundial.

Además, que uno de cada 10 empleos en la ciudad depende de las industrias de la economía naranja, generando RD$ 9 de cada RD$ 100 de los ingresos de la economía. El organismo multilateral indicó que la economía naranja genera valor y riqueza, crea nuevos puestos laborales e impacta socialmente a la comunidad.

América del Norte se posiciona en primer lugar, al reportar un gasto per cápita de US$ 2,229. A este les continúan Europa Occidental y Europa Central con US$ 1,158 y US$ 246, respectivamente.

Asia Pacífico (US$ 224), América Latina (US$ 154) y Medio Oriente junto África (US$ 82), son las regiones que menos dinero destinan a la economía del entretenimiento.

En el país, la economía naranja representa hasta el 1.5 % del producto interno bruto nacional (PIB), según estimaciones de organismos internacionales. Mientras, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proyecta que representa el 3 % del PIB mundial y genera unos US$ 2,250 millones.