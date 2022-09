Combustibles siguen sin variación en la primera semana de septiembre

El gobierno informó que para la primera semana de septiembre los precios de los combustibles se mantienen sin variación.

Los cierres de operaciones del WTI por barril durante esta semana en los mercados oscilaron entre US$ 89.55 como valor mínimo, y US$ 97.01 como valor más alto promediando US$ 92.76, por lo que el gobierno dominicano anunció que para la primera semana de septiembre se mantenga el subsidio extraordinario y se congelen los precios de todos los combustibles.

El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó que se destinaron solo para esta semana más de 460 millones de pesos, evitando así las alzas que sigue provocado la recuperación de la demanda post pandemia, agudizada por la invasión rusa a Ucrania, con fuertes sanciones hacia Rusia, uno de los principales productores de petróleo del mundo.

Con esta medida, se evitaría alzas que van desde los 10 pesos por galón hasta los casi 80 pesos por galón en el caso del Gasoil Óptimo.