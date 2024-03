Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada día, 231,000 turistas recorren las calles públicas de República Dominicana. El 27 de febrero del 2024, el Ministerio de Turismo estimó que ese día, unos 353,000 no residentes, en diversas partes del país, gastaron hasta seis veces más que un dominicano.

De acuerdo con los datos, la nación caribeña recibió US$ 9,829 millones por ingresos por turismo en 2023, con un gasto promedio de US$ 1,229 y una estadía de ocho noches en promedio.

La viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, indicó que RD$ 1 de cada RD$ 5 proviene de la industria de viajes. “Los números ya están, se conocen y sabemos que quiere el extranjero”, dijo.

Afirmó que lo próximo a trabajar es la calidad, diversificación y educación, retos pendientes que aseguren la permanencia del sector a mediano plazo.

Conforme las estadísticas, el 52 % de los turistas es mujer, el 20 % es un viajero entre 25 y 34 años, 64 % no son padres y el 52 % son amantes de la playa.

Mora sostuvo que el 65 % de los viajeros buscan alojamientos con iniciativas de sostenibilidad, es decir, viajes por carretera y turismo de bienestar.

Sobre el manejo de idiomas, el 89 % de la población en el sector de bares, hoteles y restaurantes puede hablar inglés, 56 % francés y 53 % italiano. Pese a esto, ocho de cada 10 turistas están insatisfechos con el nivel de inglés del guía.

La propuesta es convertir 300 playas en “algo más”, en un país multidestino, debido a que el 25 % de los turistas ha visitado más de tres destinos del país. Mientras, el 48 % indicó que regresaría para visitar otros lugares.

El valor agregado del turismo dominicano es ofrecer al visitante no residentes alternativas de diversión más allá que alojarse en un hotel convencional y disfrutar de las cálidas aguas cristalinas y arena blanca.

Si bien la oferta turística de sol y playa es atractiva, el no residente demanda “otras cosas”. Quisqueya cuenta con 1,815 atracciones turísticas, de las cuales, 619 son marítimas, 337 ecoturísticas, 333 culturales, 296 gastronómicas y 242 de diversión. Un ejemplo de esto, según la funcionaria, son los parques El Dorado y Katmandú, que cuentan con inversiones de US$ 130 millones y US$ 170 millones, respectivamente.

Ayer – jueves 29 de febrero – entraron 21,637 turistas, el 28 % fue un segmento familiar, 26 % adultos, 5 % por negocios y el 83 % por recreo, cifra que evidencia que ocho de cada 10 turistas salen del hotel o alojamientos para realizar actividades diferentes, siendo el 16 % isla Saona la actividad más elegida por los extranjeros no residentes. A este les siguen el 11% snorkeling, 10% buggies y 8 % visitaron la Ciudad Colonial.

Proyecto

De acuerdo con Mora, el Estado está trabajando en tres “i”, es decir, inteligencia, institución e inversión como punto de partida para ganar credibilidad y fortaleza, ser un motor que empuja el sector turístico y atraer nuevas inversiones.

El organismo estatal registró 89 proyectos de inversión pública con una inversión de RD$ 8,392 millones, de este monto, 43% están aún en ejecución hasta febrero del 2024. El 57 % restante está finalizado.

Indicó que la industria turística se fortalecerá con el desarrollo de nuevos destinos como Punta Bergantín en Puerto Plata; Cabo Rojo en Pedernales; Miches en el Seibo y la Zona Colonial en Santo Domingo.