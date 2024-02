Your browser doesn’t support HTML5 audio

08/02/2024 · 11:55 AM

El Banco Popular Dominicano impulsará el desarrollo económico y empresarial de las mujeres inscritas en el directorio “Mujer Es”, una base de datos virtual, iniciativa de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), con más de 40,000 registros de empresas, cuya mayoría del capital está en manos femeninas.

La formalización de este acuerdo permitirá al Banco Popular utilizar el catálogo empresarial como una herramienta para canalizar sus programas de apoyo, de servicios y de financiamientos a las empresas femeninas registradas en esta plataforma, ampliando con ello la bancarización de las mujeres en el sistema financiero.

El directorio “Mujer Es” cuenta con el respaldo del Ministerio de la Mujer, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Foro Económico Mundial (WEF) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), así como del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP).

Impulsar el crecimiento de las mujeres emprendedoras

El respaldo a las empresas de base femenina forma parte de la visión sostenible del Popular, la cual está alineada a los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, alianza de bancos internacionales a la que la entidad bancaria pertenece como primer banco del Caribe insular desde 2019.

En este sentido, actualmente, el 46% de los clientes del Banco Popular son mujeres, equivalente a cerca de 760,000 clientas.

Al respecto, el señor Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Popular, señaló el optimismo del Popular por “seguir promoviendo en el país colaboraciones institucionales que apoyen a las mujeres emprendedoras, que amplíen su acceso al crédito, porque esta es la vía para seguir avanzando hacia la igualdad, promoviendo mayor inversión en los emprendimientos femeninos y un financiamiento más equitativo que cierre las brechas de género”.

En tanto, la señora Lucile Houellemont, presidenta de la CCPSD, indicó que “Mujer Es” es un directorio de empresas que busca resaltar el talento y la visión emprendedora de las líderes femeninas, en los diversos sectores del aparato productivo del país, bajo una alianza estratégica con varias organizaciones, en el marco de la iniciativa de Paridad de Género.

Emprende Mujer

El apoyo del Popular a las empresas femeninas que forman parte de “Mujer Es” se hará tangible a través de iniciativas como la plataforma “Emprende Mujer”, diseñada para fomentar el emprendimiento femenino, con productos financieros, capacitaciones y servicios de acompañamiento, en colaboración con aliados como ENLACES y PACAM.

En adición, el Popular puede destinar hasta US$250 millones a pymes lideradas por mujeres, gracias a la alianza que alcanzó el año pasado con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) y el Banco Santander.

Asimismo, como parte de su modelo de banca responsable, la organización financiera se adhirió en 2023 al We Finance Code, una coalición internacional de la Financial Alliance for Women y del BID, que busca ampliar el acceso al crédito que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en manos femeninas, lo cual va alineado al acuerdo que alcanzado con la CCPSD.

En este sentido, como líder de la transformación digital de los servicios financieros en el país, el banco motiva que más mujeres puedan acceder a productos y servicios financieros a través de sus canales digitales, de forma sencilla, incrementando así la inclusión femenina en el sistema financiero, lo que beneficia a la sociedad en su conjunto.