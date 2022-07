Asonahores dice flujo de Airbnb es muy alto y no contribuyen 

El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), Rafael Blanco Tejera afirmó su apoyo al proceso de regulación que lleva a cabo la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a las plataformas digitales que operan en el país, como el caso de Airbnb.

Blanco Tejera expresó que de acuerdo con la DGII el proceso de regulación a plataformas digitales está en proceso y que no hay que olvidar que las mismas son una realidad a nivel mundial con mucha presencia en República Dominicana.

“No nos oponemos pero entendemos que deben de regularse porque el flujo de estas plataformas en el país ya es muy alto...y no están contribuyendo como lo están haciendo los hoteles y restaurantes”, dijo.

Agregó que para formalizar las plataformas digitales deben tomarse en cuenta dos vertientes, la fiscal para que el país pueda recaudar impuestos de estas, y la calidad porque es una de las formas en la que se puede seguir cuidando el turismo dominicano.

“Es algo que de acuerdo a la DGII está muy avanzado. Esperamos que pronto estas plataformas digitales entren a la formalidad fiscal de la República Dominicana como ha ocurrido con el resto del mundo. Desde el punto de vista de calidad, es fundamental que el cuide su sector turístico y parte de la forma que lo cuidamos es garantizando la calidad dentro de nuestros hoteles y esto también tenemos que llevarlo a los servicios de la plataformas digitales”, planteó.

El pasado mes de febrero la DGII informó que tenían un proyecto con el cual se buscaba captar impuestos en los servicios de plataformas digitales tales como Netflix, Amazaon, Disney Plus, Spotify, Uber, Didi, Youtube, Airbnb, entre otras.

Aunque la DGII explicó que el usuario no será quien pagará el impuesto y que el decreto no instaura a agentes de retención sobre el consumo del servicio, es decir, que no se retendrá el 18% al momento del pago de la factura, consumidores han expresado su desacuerdo y su incredulidad de que al momento de aplicar el ITBIS, no se reflejará un aumento en la tarifa que pagan