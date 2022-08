Arajet volará a 9 países con boletos aéreos por debajo de los 200 dólares

La aerolínea dominicana Arajet volará hacia 13 destinos en nueve países, con boletos aéreos hasta por debajo de los 200 dólares.

La empresa que promete operar bajo el método ultra bajo costo, tendrá vuelos directos conectando a República Dominicana, desde el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) con países como México, El Salvador, Colombia, Guatemala y Curazao.

De acuerdo con la aerolínea, el costo de los boletos aéreos estará entre los US$ 198 a México, US$ 158 El Salvador, US$ 198 Colombia, US$ 158 Guatemala y US$ 178 Curazao.

Arajert ha resaltado en varias ocasiones que sus aeronaves Boeing 737 MAX 8, son reconocidas por su alta eficiencia en manejo de combustible y por ser amigables con el medio ambiente, alcanzando una reducción en la emisión de C02 de hasta un 20%.

Tres paquetes

Arajet ofrecerá tres paquetes donde las personas que quieran viajar en esta aerolínea, puedan agregar servicios adicionales, equipaje, asientos, acceso prioritario entre otros.

Los paquetes son: Smart, que incluye un objeto personal y el check-in en línea; Comfort donde además de lo que ofrece el primero se puede agregar un equipaje en bodega de 20 kg, cambio de vuelo y seleccionar asiento.

El Extra que incluye todo lo de los paquetes uno y dos, así como un equipaje de mano de 12 kg y acceso prioritario.

Arajet se autodefine como una aerolínea de ultra bajo costo o ULCC, que significa que es una empresa que opera con un modelo comercial de bajos precios, es decir, que los clientes obtienen boletos aéreos a un costo mucho menor a una tradicional, e incluso a una LCC o bajo costo.