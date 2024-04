Los alojamientos de renta corta ofrecen una alternativa para los turistas durante sus días de vacaciones. A nivel global, los alquileres en Airbnb hicieron que la empresa reportara ganancias de US$ 4,800 millones en 2023.

República Dominicana no es ajena al panorama global. En el país, Analytica estima ingresos por los alquileres de US$ 75,349,343, con un ingreso medio diario de US$ 128. Al cierre del 2022, en el país se registran 39,943 propiedades que aportan 98,970 habitaciones,.

La viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, indicó que el país no se “puede cerrar a ningún canal de acceso”. Citó que México cuenta con 12,452 propiedades de alojamiento de renta corta que agregan 81,605 habitaciones al sector de viajes, mientras que Jamaica unas 27,494 unidades habitacionales.

Desde marzo del 2023, el ministro de Turismo, David Collado, anunció que los propietarios de Airbnb y otras plataformas digitales pagarán impuestos, lo que incentivaría la competencia leal con los hoteleros. A un año del anuncio, aún se esperan las regulaciones.

“A veces el Airbnb se complementa con el sector tradicional. Sin embargo, existe el tema de regulación y de normativa porque el problema radica en la seguridad… los hoteles han invertido en seguridad y nosotros como país debemos tener la normativa que proteja el turismo”, explicó la funcionaria.

Pese a esto, el alojamiento no hotelero creció un 101.6 %, al pasar de 19,809 propiedades en 2018 a 39,943 en 2022, para un incremento de 20,134. Al desglosar la cifra, el 18 % se ubican en Puerto Plata, 17 % en La Altagracia y el 11 % en Santo Domingo.

De acuerdo con datos del Banco Central dominicano (BCRD), de los 1,670,954 pasajeros que llegaron vía aérea en enero-febrero de este año, 410,614 se hospedaron en “otros”, y 1,260,340 en los establecimientos tradicionales.

Los extranjeros no residentes gastan US$ 114 por día cuando se alojan en Airbnb, mientras la diáspora destina US$ 84 per cápita, para una diferencia de US$ 30.

“Aplicar ciertas normas para proteger a los visitantes en todos los países del mundo está sucediendo hasta en las naciones más fuertes”, aseguró Mora.