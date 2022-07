Acoprovi llama al Gobierno a un diálogo para tratar impuestos a Airbnb

Ante el tema de la regulación de las plataformas digitales que incluyen aquellas donde las personas pueden alquilar una propiedad de forma virtual, tipo Airbnb, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) hizo un llamado a las autoridades a que dialogue con el sector.

Acoprovi entiende que la implementación de impuestos a plataformas como Airbnb pone en peligro el dinamismo del sector construcción sumándole que el mismo “ya se encuentra fragilizado” por la crisis mundial y la inflación.

“Como Asociación, propone la participación activa del sector construcción de viviendas, a través de mesas de trabajo, en el diálogo gubernamental relacionado con las medidas a implementar a las plataformas digitales. Esto con la finalidad crear alianzas estratégicas, que ayuden mitigar los impactos negativos a la economía local”, expresó Jorge Montalvo, presidente de la Asociación.

El gremio manifestó que no se oponen a la gravación de estos servicios digitales de alquiler, solo que no es el momento adecuado porque el sector no lo soportaría.

“Nosotros apoyamos que se hagan estas iniciativas, pero en un momento donde el sector pueda soportarlo. Y, justamente, este no es el momento ideal para continuar añadiendo variables que no permiten que el sector pueda respirar y recuperarse de sus frentes abiertos. Aún más en momentos donde existe una creciente demanda de proyectos destinados a alquileres temporarios, es por esto que creemos oportuno evaluar -en conjunto- soluciones más viables frente a la actual situación, pues el sector se ahoga”, dijo.

El tema de cobrar impuestos a plataformas digitales que no están radicadas en el país pero que ofrecen sus servicios a nivel nacional es una disposición que se viene trabajando desde hace varios meses. Un ejemplo de estas aplicaciones son Netflix, Amazon, Airbnb, Expedia, Spotify, Uber, Didi, entre otras.

De acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos esta regla no afectaría a los consumidores sino a las empresas directamente. Asimismo se informó que la disposición se comenzaría a aplicar en el próximo mes de agosto