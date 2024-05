Toni Nadal, exentrenador del tenista español Rafael Nadal, admitió este miércoles que "esperaba" que su sobrino anunciara su retirada de las pistas en el torneo parisino de Roland Garros. "No lo hizo porque le cuesta dejar algo que has hecho tantos años", valoró.

Rafael Nadal fue eliminado en primera ronda del Abierto de París, un torneo que el mallorquín ha ganado en catorce ocasiones, por el alemán Alexander Zverev.

"Otra cosa es que si en los próximos meses no le acompañan el físico ni los resultados entonces la decisión será clara", señaló Toni Nadal tras presentar el torneo del que es director, el ATP 250 de Mallorca, que se disputará del 22 al 29 de junio en las pistas de césped natural de Santa Ponça.

El entrenador que formó al ganador de 22 títulos de Grand Slam explicó en rueda de prensa lo que a su juicio fueron las claves de la derrota de Rafael.

"No estuvo tan lejos de Zverev. Él venía de ganar Roma y es el número cuatro del mundo. Rafael Tuvo sus oportunidades, sobre todo en el segundo set. Empezó un poco nervioso, supongo que por la emoción y porque no había jugado suficientes partidos. Cuando entró en el partido la verdad es que no hubo una gran diferencia. Si hubiese estado un poco más acertado, incluso en el 'tie break', el resultado pudo ser otro", aseveró.

"Con más suerte en el sorteo, pudo ser diferente -añadió-. A Rafael le ha pasado muchas veces, empezar de manera dubitativa los partidos y acabar jugando muy bien. En esta ocasión tuvo la desgracia de enfrentarse en primera ronda, probablemente, al jugador más en forma del circuito. El partido llegó demasiado pronto. Si hubiese llegado a Roland Garros en el proceso normal de haber jugado Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, dónde se le vio mejor, creo que hubiese sido un claro favorito".

A las preguntas de si ve cerca la retirada de su sobrino, Toni Nadal, respondió: "A él como cualquiera que le guste lo que esté haciendo, le cuesta dejar de hacer una cosa que has hecho tantos años, que te ha gustado hacerlo y que te sigue gustando. Es difícil. De este tema no hablo mucho con él".

"Ante Zverev y sin hacer un gran partido, no estuvo muy lejos de su rival. Entonces, en buena lógica puede pensar que si consigue alargar este mes de competición unos cuantos meses más, es probable que esté en condiciones de seguir compitiendo", subrayó.

Y agregó: "Me preguntan muy a menudo por qué Rafael no se retira. ¿Y por qué no lo hace (Mario) Vargas Llosa, o un pintor, o un periodista? No se retiran porque les gusta lo que hacen, como a Rafael".

Con respecto a la probable participación de Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos de París 2024, Toni afirma que es "lógico" que su expupilo se plantee esa opción.

"Eso implicaría no hacer ningún cambio en su preparación, jugar allá donde él tiene más opciones de hacerlo bien, que es en pista de tierra. Luego se verá si juega dobles o individual. Representar al país para él siempre ha sido una cosa que le ha dado un plus. Por eso es lógico que tenga en su cabeza prepararse lo mejor posible para las olimpíadas. Y si es con una victoria sería increíble", remarcó.

