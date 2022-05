Roma con chileno y sin españoles tras fracaso de Nadal y Badosa

Cristian Garin of Chile in action during his men's singles round of 16 match against Marin Cilic of Croatia at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 12 May 2022. (Tenis, Croacia, Italia, Roma) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Los españoles Rafael Nadal y Paula Badosa cayeron eliminados en los octavos del final del abierto de Roma y dejan la capital italiana sin representación española en una jornada en la que quedaron definidos los enfrentamientos para cuartos de final.

Noche aciaga para el tenis español, que vio cómo los dos representantes que quedaban vivos en el torneo dijeron adiós. Además de manera consecutiva y en la misma pista, seguidos.

Nadal no pudo hacer más. Recuperó el nivel que mostró antes que la lesión en las costillas le apartara casi dos meses de las pistas y doblegó a Shapovalov en el primer set con un contundente 6-2. Pero apareció su lesión crónica en el pie, que le dejó incapacitado para rendir como un deportista de élite.

Aún así luchó y mantuvo la igualdad en el segundo set hasta el final, cuando el canadiense se llevó el envite por 7-5. La tercera manga fue imposible, no pudo competir y cayó, visiblemente consternado, en los octavos de uno de sus torneos predilectos, ese que lo ha levantado como campeón en 10 ocasiones.

"No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión, está ahí y mi día a día es complicado. Lo intento, pero es difícil para mí. Muchos días no puedo entrenar bien, hoy en la mitad del segundo set me ha aparecido", dijo al término del encuentro.

Su compatriota, Paula Badosa, saltó a la pista justo después y corrió la misma suerte. La gerundense no pudo con la rusa Kasatkina y sucumbió en dos sets, por un doble 6-4. Acabó desesperada la segunda favorita del torneo, que no pudo encontrar grietas en el muro mscovita que tuvo en frente.

ZVEREV-CHILENO GARÍN

El alemán Sascha Zverev se cargó al australiano Alex de Miñaur en el primer turno de la mañana. El germano se medirá ahora al chileno Cristian Garín, que tras una intensa batalla de casi tres horas contra el croata Marin Cilic obtuvo su billete a cuartos.

DJOKOVIC-ALIASSIME

El serbio Novak Novak Djokovic se impuso sin ninguna dificultad al suizo Stanislav Wawrinka y se medirá ahora, por primera vez en su carrera, al canadiense Félix Auger Aliassime, que también se impuso sin problemas al estadounidense Marcos Giron en dos sets.

TSITSIPAS-SINNER

El griego Stefanos Tsitsipas volvió a sufrir para conseguir la victoria, pero accedió a los cuartos a costa del ruso Karen Khachanov y se verá las caras con el tenista local Jannik Sinner, que apeó al serbio Filip Krajinovic en dos sets.

Shapovalov-Ruud

Completan el cuadro masculino el candiense Shapovalov, verdugo de Nadal, y el noruego Casper Ruud.

Sakkari-Jabeur

Por el lado femenino, el duelo más importante será el que protagonicen la griega María Sakkari y la tunecina Ons Jabeur, flamante campeona del abierto de Madrid.

Swiatek-Andreescu

Además, la polaca Iga Swiatek, número 1 del circuito, no debería tener problemas contra la canadiense Andreescu.

Sabalenka-Anisimova y Teichmann-Kasatkina

La bielorrusa Sabalenka se medirá con el cartel de favorita a la estadounidense Anisimova y la suiza Teichmann lo hará con la rusa Kasatkina, verdugo de Badosa.

