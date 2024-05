La derrota encajada ante el ruso Andrey Rublev en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid pone en peligro el número tres de Carlos Alcaraz en la clasificación mundial que puede perder matemáticamente si el ruso Daniil Medvedev vence hoy jueves al checo Jiri Lehecka, en su partido de cuartos de final.

Si Medvedev gana a quien fue el verdugo de Rafael Nadal en la Caja Mágica sacará a Alcaraz del podio ATP. El serbio Novak Djokovic es el número uno y el italiano Jannik Sinner, el dos.

El español, campeón en las dos últimas ediciones, defendía 1000 puntos y al llegar a cuartos solo suma 200. El lunes, Alcaraz se quedará con 800 menos, es decir, con 7345. Si Medvedev se sitúa en semifinales, llegará en cualquier caso a los 7395 por lo que irrumpiría en la tercera posición y el murciano caerá al cuarto.

Carlos Alcaraz se bajó, por la lesión en el antebrazo, del Masters 1000 de Montecarlo y del conde de Godó. En el evento monegasco no defendía nada porque tampoco lo disputó en el 2023, pero en Barcelona fue vencedor el curso anterior por lo que perdió 500 puntos.

Alcaraz: "Yo también espero a Djokovic"

El español Carlos Alcaraz que no podrá revalidar el título logrado en los dos últimos años en el Masters 1000 de Madrid, lamentó haber perdido contra el ruso Andrey Rublev por no haber sabido aprovechar las opciones que tuvo y por haber sido "más débil mentalmente que otras veces", mira ahora al futuro, inicialmente el Masters 1000 de Roma, donde espera el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

"Yo también espero con cariño a Djokovic", dijo el segundo favorito de Madrid que lució durante todo el torneo de la Caja Mágica un manguito como protección en el brazo derecho por la dolencia que sufre y que le impidió disputar el Masters 1000 de Montecarlo y el torneo de Barcelona.

"Creo que en Roma seguiré con la protección por precaución. A ver cómo van estos días; el objetivo es ir a Roma con las mejores sensaciones posibles", indicó Alcaraz.

El murciano, que puede caer del tercer lugar de la clasificación mundial en beneficio del ruso Daniil Medvedev si gana su partido de cuartos de final el jueves contra el checo Jiri Lehecka, destacó que había sido mentalmente más débil que otras veces.

"Quizás mentalmente he sido más débil que otras veces. Me he quejado bastante, he sido un poco quejica. Me duele tener opciones y no aprovecharlas, sobre todo por mi. Cuando tengo la opción por fallos tontos me fustigo y me pego latigazos a mi mismo. Rublev te da pocas opciones y cuando las tienes y no las aprovechas duele Tenía que haber estado más duro mentalmente", reconoció Alcaraz.

"Duele perder y tener opciones y no aprovecharlas. Ha sido un día difícil para mí después de un día como el del martes, tan exigente, después de bastante tiempo. El brazo estaba con agujetas, estoy resfriado y me ha pasado factura todo eso. No voy a quitar crédito a Rublev, pero hay que lidiar con esto", desveló el murciano.

En cualquier caso, Alcaraz se mostró satisfecho de cómo había transcurrido la semana. "Ha sido una semana muy positiva. Un día antes de empezar no sabía si iba a poder jugar. He llegado a cuartos a un buen nivel en líneas generales, pero una vez que entro en pista no quiero perder. Llegué sin tocar raqueta y he ido teniendo más horas en pista y jugar cuartos y perder con Rublev en tres sets es una semana positiva", insistió

"Cuando llegué a Madrid no pensábamos en llegar donde hemos llegado. La primera vez que toqué raqueta después de semanas fue aquí. Los partidos que he jugado con alta intensidad ya lo hubiera firmado. A ver si puedo recuperar mi derecha normal sin pensar en el antebrazo y a ver cómo evoluciono estas semanas", señaló Alcaraz que lamentó haber desperdiciado las oportunidades que dispuso.

Alcaraz reconoció que ha madurado en los últimos tiempos, aunque cree que no ha perdido la frescura que le llevó a la cima del circuito.

"Contra este tipo de jugadores, cuando no les llevas al límite, es complicado aprovechar las ocasiones y ganarle. Por lo que he sido número uno ha sido por la alegría de mi juego pero al final voy madurando y dando importancia a cosas que antes no daba y voy madurando para lo bueno y para lo malo. Sigo con la frescura pero en mi cabeza manejo las situaciones de otra manera. Espero que sea para bien", dijo.

