Conchita Martínez, exentrenadora de la española caraqueña Garbiñe Muguruza, deseó una vuelta al circuito de la española para el año que viene.

"Ojalá, ojalá", respondió Conchita, que se encuentra en Wimbledon jugando el torneo de leyendas, sobre una futura vuelta de Muguruza.

"Ahora de momento se está tomando su tiempo. Yo digo que la dejemos tranquila hasta que ella un día se levante inspirada y quiera volver. Pero estaba claro que este año se lo iba a tomar. Esperemos que el año que viene, ojalá vuelva".

Muguruza, ganadora de dos Grand Slams y exnúmero uno del mundo, decidió tomarse un tiempo de descanso del tenis, saltándose la temporada de tierra batida y de hierba y no tiene una fecha clara para su retorno al circuito.

"Hay otras que han pasado tiempo fuera, hay otras que han tenido bebés y han vuelto. Otra que vuelve de tener dos bebés, como Wozniacki. Yo creo que es posible. Una vez eres campeona, lo sigues siendo toda la vida. Si pones la seriedad y todo lo que necesitas en los entrenos, yo creo que es muy posible, por supuesto. Mira Svitolina, donde está".

Tras separar su camino del de Muguruza en abril, Conchita, ganadora de Wimbledon en 1994, expresó su deseo de seguir entrenando en el futuro.

"De momento yo también me estoy tomando este año con tranquilidad, porque la verdad es que han sido años muy intensos de muchos viajes, pero no digo que no. No cierro puertas si llega una oportunidad que me motive, por supuesto. Si me llama una jugadora de ahí arriba que necesita ayuda, pues me lo consideraría", afirmó la de Monzón.

Disfruta de las noticias deportivas de República Dominicana con el Diario RÉCORD