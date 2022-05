Adolescente Carlos Alcaraz elimina a Rafael Nadal y este sábado va por Djokovic

Carlos Alcaraz, durante un partido del Mutua Madrid Open en la Caja Mágica, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

"Jugar a ganar es mi esencia", afirmó Carlos Alcaraz tras derrotar este viernes a Rafael Nadal en los cuartos de final del torneo de tenis de Madrid, una filosofía que, aseguró, continuará aplicando en la semifinal del sábado ante el serbio Novak Djokovic, número uno mundial.

"Nadal y Djokovic tienen juegos diferentes, pero en cuanto a emoción va a ser igual. Voy a intentar salir sin pensar que es el número uno. Jugar a ganar es mi esencia y voy a luchar hasta la última bola", dijo un Alcaraz sonriente y tranquilo tras su victoria por 2-6, 6-1 y 6-3.

El serbio "es uno de los mejores de la historia y todo lo que ha conseguido es admirable, pero yo", destacó, "ya estoy ahí".

"Es la primera vez contra él, pero no en un gran estadio o en unas semifinales de un Masters 1.000. Sé que habrá nervios, pero sé que voy a tener una oportunidad. El entrenamiento de esta semana (con Djokovic) me ayuda a saber cómo encarar el partido", afirmó.

Alcaraz admitió que este viernes es "uno de los mejores días" de su vida, de esos que no va a olvidar. Y no vio a Nadal cansado, dijo, sino "al cien por cien".

"He sentido mucha emoción, pocos jugadores pueden decir que han ganado a Rafa en tierra y soy afortunado de ser uno de ellos", aseguró Alcaraz, noveno jugador del mundo, un día después de cumplir 19 años.

El tenista murciano admitió que la torcedura de tobillo que se produjo en el segundo set le perjudicó más mental que físicamente.

"Me molestaba al jugar, pero eso no era razón para hacer el segundo set que he hecho. Estaba pensando en el tobillo, e ir al baño (en el cambio de set) me ha ayudado. He pensado que, si no me iba a retirar, debía pensar en jugar, no en el tobillo. Eso es lo que me ha ayudado a tirar para arriba en el tercero, para salir a gran nivel y remontar", relató.

Alcaraz dijo que él y su equipo están "poniendo todo en la sartén para recuperar el tobillo para mañana y estar al 200 por cien".

El servicio de Tsitsipas le coloca en semifinales

El griego Stefanos Tsitsipas celebra su victoria en el partido frente al ruso Andrei Rublev correspondiente a los cuartos de final del Mutua Madrid Open que disputaron este viernes en la Caja Mágica en Madrid. EFE/Juanjo Martín.

El griego Stefanos Tsitsipas disputará las semifinales del Masters 1.000 de Madrid tras valerse de su servicio -un 81 % de puntos con el primero- para derrotar al ruso Andrey Rublev por 6-3, 2-6 y 6-4, en dos horas y un minuto.

Tsitsipas, quinto en el ránking mundial, sigue aspirando al título de Madrid, que sumaría al ganado este año del torneo de Montecarlo. El ateniense no pudo refrendar su buen momento en Barcelona, donde Carlos Alcaraz le detuvo en cuartos de final.

Su rival en semifinales será el alemán Alexander Zverev, defensor del título.

Una ventaja de 3-0 al abrir el partido dio a Tsitspas margen para asegurarse el primer set, en particular ante el juego sin rumbo de Rublev, que una vez más dio rienda suelta a su enfado cuando las cosas se le pusieron feas.

Estaba obligado el ruso a mejorar su saque, después de que Tsisipas cerrase la primera manga con cinco puntos directos y Rublev con ninguno.

Los anteriores vaivenes del ruso dieron paso a una fase de inspiración en la que mejoró en todos sus golpes: al servicio, pero también en los intercambios, metido en la pista y con la iniciativa en su raqueta. Tres juegos seguidos le adelantaron 5-2. Cuando parecía que Tsitsipas podía cortar la sangría con su saque, un nuevo 'break' del moscovita mandó el partido al tercer set.

Los dos se fueron al vestuario, ambos con motivos para reflexionar. Ocho veces habían jugado antes, con cuatro victorias para cada uno, aunque Tsitsipas tenía balance favorable en tierra. Ninguno podía considerarse favorito.

El griego se percató de que la reacción de Rublev no era cosa de un par de juegos y volvió a meterse en el partido. Fueron los mejores momentos del choque, cuando jugaron cada punto como su fuera el decisivo. Tsitsipas ganó sus saques con comodidad y la mayor batalla se dio en los de Rublev.

Enlazar un par de aciertos o de errores podía resultar definitivo. Fue Rublev, con 4-4 y saque, quien falló dos golpes relativamente sencillos y perdió su servicio en blanco. En el peor momento, con Tsitsipas, que llevaba nueve 'aces', listo para cerrar.

Aunque los nervios del inminente cierre le llevaron a ceder dos puntos de 'break', los primeros del set, una mezcla de valentía y de suerte le permitieron hacerse con la victoria.

Rublev, octavo del mundo, ha ganado tres títulos en este 2022, Marsella, Dubai y Belgrado.

Zverev prolonga la defensa de su corona

El alemán Alexander Zverev en su partido frente al canadiense Félix Auger-Aliassime correspondiente a los cuartos de final del Mutua Madrid Open que disputaron este viernes en la Caja Mágica en Madrid. EFE/Juanjo Martín.

Alexander Zverev prolongó, al menos hasta semifinales, la corona del título de Masters 1000 Madrid tras ganar en cuartos al canadiense Felix Auger Aliassime (6-3 y 7-5), que se diluyó paulatinamente incapaz de evitar el triunfo del germano que buscará la final ante el griego Stefanos Tsitsipas.

El vigente campeón, asesorado desde el palco por su ya técnico Sergi Bruguera, alcanzó en una hora y 55 minutos la decimocuarta semifinal de un Masters 1000, la tercera en Madrid. El tenista de Hamburgo parece haber encontrado el sosiego en la Caja Mágica después de un año plagado de inestabilidad, emocional y deportiva.

En plena búsqueda de su primer título de la temporada, con la mirada puesta en su recuperación y en Roland Garros, ha ido a más en Madrid. Tras dejarse un set ante Marin Cilic le fue bien con la retirada de Lorenzo Musetti.

No fue exigido en exceso por Auger Aliassime en el primer set. El pupilo de Toni Nadal, que ha estrenado en Rotterdam su historial después de nueve finales perdidas, no supo hacer frente al alemán que ya le había ganado en cuatro de los seis partidos que habían jugado.

El canadiense ya había alcanzado el mejor papel en Madrid en su tercera participación. Hasta ahora no había superado la segunda ronda. Zverev le rompió el saque ya en el tercer juego. Y después en el octavo para encarrilar sin contratiempos el triunfo.

Sin reacción, Zverev se situó con 3-0 en el segundo. Pero cuando nadie lo esperaba llegó la reacción del norteamericano que igualó el marcador y no flaqueó hasta el duodécimo juego cuando el alemán le rompió y cerró el triunfo. La victoria llegó por la vía rápida, sin necesidad de una manga más.

El tercer jugador del mundo, con diecinueve éxitos a sus espaldas aunque ninguno en este 2022, bicampeón en Madrid, jugará en semifinales con el griego Stefanos Tsitsipas que previamente se impuso al ruso Andrey Rublev por 6-3, 2-6 y 6-4.

"Tuve ocasiones para cerrar el partido antes, posibilidad de 5-1. En cualquier caso estoy contento de haber podido sacar el partido adelante", dijo a pie de pista el alemán.

Los duelos entre el germano y el heleno son un clásico de los nuevos tiempos. Diez veces se han visto las caras hasta ahora con siete de las victorias del griego. La última semanas atrás, en el Masters 1000 de Montecarlo que ganó el heleno.

"Es uno de los mejores jugadores en tierra del momento. Va a ser un duelo complicado. Esta es una pista que me gusta con el público español que apoya mucho, de sangre caliente y eso me gusta", explicó Zverev.

