«Wifero», término válido

El término wifero, y su femenino wifera, es una opción válida, preferible al anglicismo wisp, para referirse al proveedor de internet inalámbrico.

En los medios de comunicación doninicanos se encuentran frases en las que se utilizan ambas palabras: «Wifero es el que revende la señal de wifi, en barrios y pueblos», «Los wiferos no solo no pagan impuestos y venden lo que no es suyo; contribuyen a que el servicio de los que sí lo pagan sea de menor calidad» o «El órgano regulador está desarrollando un plan estratégico para abordar la problemática originada por los servicios provistos por los denominados “wiferos” o “wisp” ilegales».

La palabra wifero es un neologismo bien formado a partir de la unión del sustantivo wifi, ‘sistema de conexión inalámbrica entre dispositivos electrónicos’, y del sufijo -ero, que, como señala el Diccionario de la lengua española, cuando se une a un sustantivo, indica oficio, ocupación, profesión o cargo. El uso de este neologismo es preferible al del anglicismo crudo wisp, formado a partir de las siglas en ingles de Wireless Internet Service Provider.

Teniendo esto en cuenta, en los ejemplos anteriores, el uso del término de nueva formación wifero es adecuado y preferible al uso del anglicismo wisp.

En caso de usar el anglicismo, es oportuno recordar que las normas ortográficas del español disponen que los términos procedentes de otras lenguas se escriban en cursivas o, de no ser posible, entrecomillados.