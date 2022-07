“Voz en ‘off’”, con dos “f”, no “en of”

Diccionario de la lengua castellana.

En la expresión “voz en ‘off’”, usual en los ámbitos de la cinematografía, el teatro y la televisión, el anglicismo “off” se escribe en su forma original con dos “f”, no con una, aclara Fundéu Guzmán Ariza.

Sin embargo, es frecuente encontrar en los medios de comunicación frases que utilizan la voz inglesa off escrita con una sola efe: “Al mismo tiempo la voz en of del documental dice que el pueblo ‘exige el retorno a la Constitución sin elecciones’”, “En esta segunda temporada el rol de la voz en of ha sido limitado” o “Se siente honrada de haber sido la ‘voz en of’ de la pasada edición de Premios Soberano”.

El “Diccionario de la lengua española” registra la locución adjetiva “en ‘off’”, formada por la preposición española “en” y la voz inglesa “off” (‘fuera’), que significa, dicho especialmente de una voz, ‘que no procede de los personajes presentes en escena o en la pantalla’: narración en off, voz en off.

En vista de ello, en los ejemplos citados lo más apropiado habría sido escribir el extranjerismo en su forma original y resaltarlo con cursiva: “Al mismo tiempo, la voz en off del documental dice que el pueblo ‘exige el retorno a la Constitución sin elecciones’“, “En esta segunda temporada el rol de la voz en off ha sido limitado” y “Se siente honrada de haber sido la voz en off de la pasada edición de Premios Soberano”.

Fundéu Guzmán Ariza (www.fundeu.do) es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la FundéuRAE, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza