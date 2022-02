UASD SFM celebrará VIII Festival Cultural Maestra Ana Luisa Arias

UASD San Francisco de Macorís

Las autoridades del Recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en San Francisco de Macorís, confirmaron la celebración de la octava versión del Festival Cultural Internacional “Maestra Ana Luisa Arias”, a celebrarse desde el lunes 21 al sábado 26 de febrero, de manera presencial y en diversos puntos de la ciudad del Jaya, teniendo como eje principal el Recinto Universitario.

Este festival está considerado como una de las más trascendentes actividades culturales del nordeste de la Republica Dominicana, lo que concita la participación de colaboradores, seguidores y trabajadores de las artes de diversas partes del mundo.

El director general del recinto académico maestro Miguel Medina Liriano, afirmó que, en su octava versión, el acto de inauguración se realizará en la explanada del Recinto UASD San Francisco, con la presentación de los grupos Típico y Folclórico del Ministerio de Turismo, el lunes 21 a las 5:00 de la tarde.

En tanto que al referirse a la maestra Ana Luisa Arias, ex directora del CURNE-UASD, dijo que fue impulsora de las agrupaciones culturales del Recinto, “Una entusiasta pionera en la formación artística en las aulas universitarias y dejó profundas huellas en una legión de cultores de las artes en distintas expresiones”.

Medina Liriano resaltó que para la gestión que encabezan las actuales autoridades, es muy significativo retomar el camino trazado por la maestra Arias, quien realizó grandes aportes a las artes y la cultura.

Como en años anteriores el festival es coordinado por el poeta y trabajador de las artes Noé Zayas, bajo las directrices del Maestro Miguel Medina Liriano, director del Recinto UASD San Francisco de Macorís, con el apoyo y patrocinio del Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación, La Federación de Artesanos, Dominicana Lee, El Colegio Dominicano de Periodistas, Teleoperadora del Nordeste TELENORD, entre otras instituciones.

Sobre la Maestra Ana Luisa Arias, destacaron que la insigne maestra fue una forjadora y promotora de la cultura. Destacaron además que fue directora del Curne en el período de 1989-1996, actual Recinto San Francisco de la Universidad Primada de América.

El Festival Mtra. Ana Luisa Arias, se empezó a celebrar en el año 2014, como una forma de mantener vivo los grandes aportes que realizó en la región, internacionalizándose en la presente gestión, que ha dado valor a la cultura y las artes, como forma de dar cumplimiento a la labor de extensión de la academia.

Actividades

Para esta 8va versión se contempla un amplio programa de actividades entre ellos la Feria Artesanal, además la presentaciones de los artísticas de Ximena y Juan Carlos de Aza, para el lunes 21.

El martes: 22 la Muestra artesanal, con el Día de la artesanía de barro. Micro taller de artesanía en barro, así como la presentación diaria durante una semana del programa de televisión Para qué sirve el arte, que en su primera entrega tendrá el diálogo de académicos: Una mirada al arte desde la academia, con la participación del padre Isaac García y Miguel Medina, rectores de la Universidad Católica Nordestana y la UASD San Francisco, respectivamente. Será conducido por Raquel Ortega y Amado José Rosa.

Para el miércoles 23 está prevista la Muestra artesanal, día de la artesanía de Jícara de coco, con Micro taller de artesanía en Jícara de coco en horario de 9:00 a.m. a 3 p.m.

Además, habrá presentaciones artísticas en los edificios A y B de la UASD Recinto S.F.M. Se pautó también el conversatorio Hirma Contreras, análisis de su cuentista, con el laurado poeta y escritor José Enrique García,presentado por José Martin Paulino, en el Salón de Acto Ana Luisa Arias a las cinco de la tarde.

Para el jueves: 24, la Muestra Artesanal, día de la artesanía en Madera: Micro taller de artesanía en madera de 9:00 a.m. a 3 p.m. seguido se desarrollará el Festival de narrativa, dedicado a Emilia Pereyra. Se anunció además que se realizarán encuentros de lecturas en las escuelas, con intervención de los escritores invitados en 20 centros educativos con talleres narrativos, lecturas, diálogos, entre otros.

Para el día 24 además se realizará a las 10:00 AM: La realidad Narrada, lecturas con los escritores, en el Salón de acto Ana Luisas Arias.También a las 10:00 AM el Conversatorio: Nuevo plan de lectura: por José Manuel Acosta y Valentín Amaro en la Biblioteca Municipal Hilma Contreras, con la colaboración de ECREFOBI, Equipo para la Creación y Fortalecimiento de Bibliotecas.

En cuanto al teatro, se presentarán obras escénicas en el Edificio B de la UASD SFM, el jueves 24 a las 11. 00. A.M. Entr otras, el público disfrutará de las obras: Unipersonal, El hermano especial, Dramaturgia e interpretación, Bryan De Elena, 11. 30. A.M.

Asimismo, El ladrón del fuego, sobre un texto de Calil Gibrhan. Dramaturgia e interpretación de Anthony Casado, El loco de la vía, de Rafael Amor, intérprete Radhames Polanco. Ese mismo día a las cinco de la tarde el acto central del festival de narradores, con Narrativa y Memoria: conferencia magistral a cargo de Emilia Pereyra y entrega de reconocimientos, en el salón de actos Maestra Ana Luisa Arias.

Se ofrecerán una serie de Conciertos Populares, uno de ellos se desarrollará el jueves 24 a las 6:00 PM en la Explanada del parque Juan Bosch, con la presentación de José Dulú y Los guerreros del fuego, Jabid & Ararey.

El viernes: 25 a las 10 AM se realizará el Simposio sobre comunicación y literatura, a cargo de Gustavo Olivo Peña, Emilia Pereyra, Vianco Martínez y Eloy Tejeda, en el Salón de acto Ana Luisas Arias. Posteriormente se desarrollarán las presentaciones teatrales en el Parque Juan Pablo Duarte.

Ese mismo día a las 10. 00. A. M. Presentación del unipersonal “El hermano especial” dramaturgia e interpretación, Bryan De Elena. A las 10. 30. A.M. Presentación del unipersonal “El ladrón del fuego” sobre textos. A las 10: 00. A.M. Unipersonal “El hermano especial” Dramaturgia e interpretación, Bryan De Elena 10: 30. A.M. Unipersonal “El ladrón del fuego” sobre un texto de Khalil Gibran. Dramaturgia e interpretación de Anthony Casado.

Asimismo, se presentará la Muestra artesanal, Día de la artesanía en Fibras y Semillas: Micro taller de artesanía en Fibras y Semillas en horario de 9 a 12 a.m. y de 2 a 5 p.m. También para fomentar la lectura se instalará un Punto de lectura, para el Intercambio de libros y recital poético, de 10 am a 5 de la tarde en el parque Duarte.

Para el cierre del festival Cultural Ana Luisa Arias, el sábado 26, se desarrollará el SANTUARIO; Un llamado a la protección del solenodonte, el Aquelarre poético, Coordinado por Luis Carvajal con el RECITAL INTERNACIONAL XII FESTIVAL DE NARRADORES desde las 10 de la mañana en los bracitos Falda de la Loma Quita Espuela, en RANCHO DON LULU, con LECTURAS ABIERTAS: Descarga poética y el CONCIERTO de Lulú y los Guerreros del Fuego, Jabid & Ararey y Concón Quemao.

Para este año entre los escritores invitados figuran: José Enrique García, Emilia Pereyra Luis ReinaldoPérezBladimirRamos,GustavoOlivoPeña,ViancoMartínez,OsirisMosquea (USA), Félix García de (USA), Jimmy Valdez, (USA), Juan Tineo de (USA),Belkis Marte de (USA), José Rafael Rodríguez Pérez de (CUBA), Jean Gordin de (Haiti) ademas de Republica Dominicana; Esteban Tiburcio Gómez, Valentín Amaro, Elena Ramos, Bileysi Reyes Héctor Santana, Raisa Pimentel, Mildred Rodríguez, Eugenio Camacho, Rodolfo Báez.

Otros de los escritores que participaran son; Natacha Batlle, Patricia Minaya, Indira Itsuki, Luisa Navarro, Nan Chevalier, Daniel Olivo, Pedro Antonio Valdez, Miguel Ángel Beltré, Jesús Marrero, Miguel Acosta Jiménez, José Arberto Beltrán, Elivet Mirelles, Vladimir Tatis, Quibian Castillo, Eduard Tejada, Eddy Sosa, Elisabeth Villaman, Papo Fernandez, Alcedo Sachez, Milciades Ventura Lembert, Jimmy Feliz, Ysabel Florentino, entre otros.

Estas actividades serán transmitidas por TELENORD y las redes sociales del Recinto: Facebook UASD Recinto San Francisco, YouTube UASD Recinto San Francisco de Macorís