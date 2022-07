«Siquiera», en una sola palabra

Diccionario de la lengua castellana.

El término siquiera, que funciona como conjunción o como adverbio, se escribe siempre en una sola palabra, enseña Fundéu Guzmán Ariza.

No obstante, es frecuente encontrar en los medios de comunicación dominicanos frases en las que se escribe separado en dos palabras: «El modelo económico cubano ya no funciona, ni si quiera para nosotros», «La Biblia no emana de un órgano legislativo de ningún país, ni si quiera del Vaticano mismo», «Con un tratamiento su situación puede mejorar, pero él se resiste a acudir al médico, y ni si quiera intenta con remedios caseros» o «Mandan maestros a las aulas por contrato, ganando un sueldo de miseria y sin derecho si quiera a la seguridad social».

Aunque, como registra el Diccionario de la lengua española, siquiera tiene su origen en la unión de la conjunción si y de quiera, forma del verbo querer, se escribe siempre en una sola palabra, tanto en sus sentidos como conjunción ‘aunque’ y ‘ya’, como en sus sentidos como adverbio ‘al menos’ y ‘tan solo’.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir «El modelo económico cubano ya no funciona, ni siquiera para nosotros», «La Biblia no emana de un órgano legislativo de ningún país, ni siquiera del Vaticano mismo», «Con un tratamiento su situación puede mejorar, pero él se resiste a acudir al médico, y ni siquiera intenta con remedios caseros» y «Mandan maestros a las aulas por contrato, ganando un sueldo de miseria y sin derecho siquiera a la seguridad social».