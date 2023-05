Si supiéramos de dónde venimos: África entre nosotros

Con tantas cuestiones y situaciones que nos marean de lo repetitivo y lo interminable, tal vez sea mejor irnos de viaje muy lejos, en el tiempo y en el espacio, a conocer lo desconocido, e indagar por qué lo desconocemos, si se trata, precisamente, de nuestra cuna, nuestro origen histórico y cultural: África. No recuerdo, ni he visto hacer mención, a que se estudie a África en la escuela, tampoco en la Universidad, como si no existiera. Tampoco conocemos de Asia, pero al menos la población de ese origen no es tan significativa en cantidad como la africana, raíz de importantes aportes económicos y culturales, que debemos empezar a conocer y aprender a amar y valorar. De manera que nos pondremos a por la labor.

África es el tercer continente más grande de nuestro planeta, después de Asia y América, ubicado entre el Océano Atlántico al Oeste y el Indico al Este, con una extensión de más de 30 millones de Km², lo que representa un 20% de las tierras del planeta. Al Norte está separada de Europa por el Mar Mediterráneo y al sur se encuentra limitada por los Océanos Indico y Atlántico, antes mencionados. El nombre de África, procedente de su contacto con los romanos según las fuentes consultadas, proviene de los vocablos “afri”, derivado de lengua fenicia, “afar” que significa “polvoriento”, e “ifri”, que significa “caverna”, algo así como “habitantes de las cavernas”. https://concepto.de/africa/.

La población de África al presente se contabiliza en más de 1400 millones de habitantes, distribuidos de manera irregular debido a las características geográficas del paisaje, que cuenta con desiertos, selvas y estepas inhabitadas. El continente se encuentra dividido geográficamente en 5 regiones, a saber: África del Norte o Septentrional, África Occidental, África Central, África Oriental y África Meridional o Austral:

Como puede verse en la imagen, África es un continente muy diverso, con una historia extraordinaria, de la cual nos quedaríamos atónitos si la conociéramos en detalle. África está considerada la cuna de la Humanidad, porque en su territorio han sido encontradas las huellas más antiguas de la evolución de los seres humanos, desde los primates a los homínidos, representados por el Australopithecus afaerensis, considerado como el primer homínido bípedo, característica definitiva en la evolución humana. Entre los recursos naturales más importantes se encuentran el desierto del Sahara, el más grande del mundo y el desierto del Kalahari. Cuenta con sistemas montañosos de importante altura, en la región Este, la Cordillera del Atlas que presenta el pico más alto en el Kilimnajaro, en Tanzania, con 5895 mts. Entre los ríos más importantes del mundo, está en África el rio Nilo, el mayor del continente y uno de los más largos del mundo. El rio Nilo tiene la particularidad de estar ligado a la evolución cultural de la Humanidad, pues sus crecidas estacionales fertilizaban el valle del rio, lo cual favoreció el desarrollo de la práctica de la agricultura, por primera vez en la historia humana. Otra maravilla natural de África es la Pradera Volcánica del Serengeti, ubicada en Tanzania, y cuyas riquezas naturales la han forjado como el Parque Nacional del Serengeti, con 13000 km². Serengeti en lengua masái significa “allí donde la tierra no tiene fin, donde se prolonga eternamente”. Este Parque es famoso por las migraciones anuales de ñues, así como por la presencia en su territorio de cantidades importantes de fauna salvaje: 74000 búfalos, 5000 elefantes, 3000 leones, y también hipopótamos, rinocerontes, leopardos, guepardos, gacelas, impalas, antílopes, jirafas, hienas, entre otros.

De igual forma, como cuna de la Humanidad, África ha tenido un rol importante en el aporte cultural de las civilizaciones humanas. Tanto en la Antigüedad como hasta hoy se han desarrollado importantes civilizaciones, como el patrimonio de la Humanidad que representa Egipto, como las tradiciones culturales que se mantienen vivas y reproduciéndose en el tiempo, a pesar de los avatares que ha sufrido por la colonización de la población europea. “En África nacieron las primeras civilizaciones del mundo, por lo que su bagaje cultural es de suma importancia para toda la humanidad”. https://humanidades.com/cultura-de-africa/#:~:text=La%20cultura%20de%20%C3%81frica%20incluye,junto%20con%20peque%C3%B1as%20tribus%20tradicionales.

La población africana representa el 15% de la población mundial, y está conformada por una amplia variedad cultural y étnica, con grupos étnicos diferentes, como los bosquimanos, los masáis, los pigmeos, los hotentotes. Existen más de 3000 pueblos nativos que conservan sus costumbres ancestrales y sus rituales religiosos, caracterizados por su acompañamiento de la música con tambores, que invocan deidades, según sus valores y creencias religiosas.

No sé, pero igual se me parece a algo que he visto por ahí cerca, y tal vez sea interesante seguir indagando sobre ello, así que lo haremos