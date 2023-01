Shakira Mebarak y Gerard Piqué: La pareja y el patriarcado

Shakira.

En esta semana, el jueves 12 de enero de este año, 2023, la terapeuta y comunicadora Elaine Féliz se expresó en Facebook externando su aprobación a la artista de Barranquilla, Colombia, Shakira Mebarak Ripoll, por esta crear canciones donde manifiesta dolor, sentimientos de indignación, ante las acciones de mentira, menosprecio, de parte del que fue su ex pareja Gerard Piqué desde el año 2010 hasta el pasado 2022, con el cual procreó dos hijos, que hoy tienen 9 y 7 años.

Algunas personas dejaron comentarios tanto a favor como en contra, e igual está pasando en todo el mundo, ya que su última canción: “Una loba como yo no está pa` tipo como tú” ha tenido gran repercusión porque dicen los entendidos en la música que está actualizada en los ritmos de trap y rap; en cuanto al contenido es directo, donde explica los hechos que la han herido y las frases están bien hilvanada. La canción ha logrado unos 64 millones de reproducciones en YouTube en 24 horas.

Está acompañada en la producción musical por el famoso productor argentino Bizarrap, y en las letras por el compositor de Colombia (Cali) Keytin, que igual acompañó a Shakira en las canciones Te felicito y Monotonía que tienen la misma temática del desamor.

Las personas que critican negativamente a Shakira se enfocan en que no debe tratar sobre asuntos negativos sobre lo que ha pasado con su ex Gerard Piqué, porque eso haría daño a los hijos.

Dejé mi percepción sobre esta posición, y parte de lo que coloqué allá, está en este artículo:

“Todos los hombres con doble cara están conociendo de que las mujeres no son inferiores, pasivas, subordinadas... a través del accionar creativo, artístico, talentoso y productivo de Shakira Mebarak Ripoll con sus canciones "Te felicito", "Monotonía" y “Una loba como yo no está pa´ tipos como tú”. Creo que es conveniente que sus hijos están conociendo con el contenido de estas canciones de Shakira la verdad sobre el machismo, y de lo que ha sufrido.

Se suele decir que las familias dominicanas, y en muchas partes del mundo se ha venido conviviendo con traumas, confusiones, impunidad, por el silencio. La posición y la labor de muchos terapeutas consiste en logran que se conozcan esas conductas silenciadas, lograr que las y los usuarios desnuden lo pasado, y comenzar así a sanar traumas.

Por eso lo que está haciendo Shakira es sanación, para ella, para sus hijos, y para la sociedad a nivel mundial; se trata, sobretodo, de consciencia para sus hijos.

El señor Gerard Piqué ha solido ser desalmado, prepotente, altanero, con la prensa, compañeros futbolistas, con las autoridades; suele tomar todo lo que quiere, no tiene sentimientos de consideración, lo cual es apoyado por sus padres; y la novia parece que “no sabe lo que es bueno ni malo”, pues aceptaba que este le entrara a la casa de Shakira, y hasta se comía los alimentos del refrigerador de Shakira.

Y si saber la verdad sobre el machismo requiere que los hijos vayan a terapia, pues que sigan yendo a terapia, pues ya lo han estado haciendo. También le conviene ir a terapia a quienes quieren que se siga invisibilizando, normalizando: la traición, la violencia emocional a la mujer por la doble moral que hay para con los hombres (libres de ser mujeriegos y mentirosos) y para con las mujeres (la moral de que aguanten y guarden silencio).

Shakira está diciendo: “mujeres dejemos de llorar, seamos productivas, ante el dolor, se acabó de llorar, hay que facturar ".

Es sucio de Gerard Piqué y de Clara Chía meterse en la casa de Shakira y Gerard Piqué estar mintiendo durante meses manteniendo una relación con las dos. Es cierto, podemos dejar de amar, enamorarnos de nuevo, pero esto tiene determinados códigos que van dando a entender cuando una relación se va deteriorando.

Ha sido un hedonismo e insensibilidad grande, un gran menosprecio manteniendo eso oculto durante meses.

La naturaleza de su calaña ha quedado al desnudo y Shakira Mebarak Ripoll ha demostrado “quién es ella, ya enterada de las acciones de ambos, cómo es ella cuando no está “ciega" y que el exceso de tolerancia hacia las conductas anti sociales de Gerard Piqué no ha valido la pena, precisamente por amor hacia sus hijos.

Y de paso está educando a las mujeres y hombres actuales, rompiendo con la tradición histórica hipócrita de "los trapos sucios se lavan en casa" y de que “la mujer debe llevar su cruz a cuesta".

Las 3 canciones de Shakira son rompientes con la pasividad, la baja autoestima, en la mujer, y el machismo en algunos hombres.

Y como madre le está enseñando a sus hijos a que conozcan sobre el machismo tóxico, que hace sufrir, que miente.

Dejo este artículo con dos observaciones más:

-La frase que podría ser un llamado a las mujeres, Shakiradice en la canción: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

-Gratamente he observado que la casi la total mayoría de los comentaristas, analistas, masculinos, empatizan con Shakira. Es que la prepotencia de Gerard Piqué venía hiriendo a mucha gente, y lo que le venía haciendo a Shakira durante muchos años lastimaba a mucha gente sensible. Y tristemente esas actitudes arrogantes las tenía por ser la pareja de Shakira.