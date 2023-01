Las evidentes puyas de Shakira a Piqué en la canción con Bizarrap

Shakira lanzó este miércoles Music Sessions #53, su nueva canción junto al productor argentino Bizarrap en la que claramente hace referencia a su ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Las "puyas" de la colombiana a su expareja van desde hacer referencia a su actual novia, hasta la deuda que tiene la artista con Hacienda en España.

Los fans que han conocido la historia de la separación (y la prensa que ha dado seguimiento) asegura estar al tanto del contexto de cada una de las frases que utiliza la cantante a lo largo de la canción. Aquí te explicamos algunas.

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión"

La cantante inicia diciendo: "Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato".

Con esto, Shakira hace referencia a que ambos se conocieron durante la Copa Mundial de Fútbol del 2010. En ese momento, Piqué quedó campeón, y durante su relación se alzó con un total de 28 títulos.

"La peor versión" de Piqué sería la que mostró a la cantante durante el proceso depresivo que vivió cuando perdió la voz. Además, la relación de la cantante y el exfutbolista español terminó justo en medio de una difícil situación familiar de la colombiana: la enfermedad de su padre William Mebarak, quien estuvo varias veces ingresado el año pasado.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda"

En otra de las estrofas Shakira resalta: "Me dejaste de vecina a la suegra" por la casa que le construyó Piqué a sus padres a la par de la suya. Y luego dice "con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", haciendo referencia al proceso que le sigue la justicia española acusándola de seis delitos y de no declarar impuestos entre 2012 y 2014. En ese período de tiempo Shakira y Piqué ya estaban juntos.

"Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú".

La canción continúa: "Tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú".

Habla sobre Clara Chía Martí, la nueva pareja de Piqué. De dicha relación también señala: "Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22", ya que Chía tiene 23 años en la actualidad, y 22 al momento de la separación.

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio"

La mención de las marcas de lujo en comparación con marcas baratas tiene también su segunda lectura. Se dice que Piqué guarda colecciones de relojes y carros. Ahí la razón de la frase "cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio"