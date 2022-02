Serie del Caribe Santo Domingo 2022, claves de redacción

Gigantes del Cibao, el poderoso equipo de San Francisco de Macorís. Fuente: gigantes.do

Con motivo de la Serie del Caribe, que este año se celebra en la capital dominicana con la participación de los equipos de beisbol Criollos de Caguas (Puerto Rico), Navegantes de Magallanes (Venezuela), Charros de Jalisco (México), Astronautas de los Santos (Panamá), Caimanes de Barranquilla (Colombia) y Gigantes del Cibao (República Dominicana), Fundéu Guzmán Ariza ofrece algunos consejos para la escritura adecuada de términos que pueden aparecer en las noticias sobre este torneo.

“Béisbol” o “beisbol”, formas válidas

El término inglés “baseball” se ha adaptado en español como palabra aguda (“beisbol”), pronunciación común en la República Dominicana, y también con acentuación llana (“béisbol”), de uso frecuente en algunos países de América y en España.

Ambas formas son válidas y están asentadas en el “Diccionario de la lengua española”. Para nombrar este deporte tenemos, además, el americanismo pelota, de uso mayoritario en la República Dominicana, Cuba y Venezuela.

“Jonrón”, adaptación de “home run”

La voz “jonrón” (y su plural “jonrones”) es la adaptación al español del inglés “home run” para designar la jugada de béisbol en que el bateador golpea la pelota enviándola fuera del campo. También ha sido traducido como “vuelacerca”, “cuadrangular” y “bambinazo” (en alusión al gran jonronero norteamericano Babe Ruth, el Bambino).

“Jit”, adaptación en español de “hit”

Se recomienda la adaptación al español “jit” (plural “jits”) de la voz inglesa “hit”, que en el béisbol designa el ‘batazo de un jugador que le permite embasarse’. También puede sustituirse por los términos equivalentes en español “sencillo”, “indiscutible” o “imparable”.

La abreviatura de “versus” es “vs.”, no “vs” ni “Vs.”

La abreviatura de “versus”, preposición que significa ‘frente a’ o ‘contra’, es “vs.”, en minúsculas y con punto abreviativo, según señala la “Ortografía de la lengua española”, por lo que no es apropiado escribirla con inicial mayúscula ni sin punto.

Abreviatura en las horas

En la expresión de las horas las abreviaturas “a. m.” (‘antes del mediodía’) y “p. m.” (‘después del mediodía’) deben escribirse en minúscula y con espacio tras los puntos abreviativos: “República Dominicana vs. Colombia, 8 p. m.”, no “… 8 p.m.”. También se aconseja evitar, por incorrecta, la escritura de estas abreviaturas sin punto de cierre o con mayúsculas: “a. m.”/“p. m.”, no “am” / “pm”, “AM”/”PM” ni “A. M.”/ “P. M.”.

“Todos contra todos”, mejor que “round robin”

La expresión “round robin” (‘serie eliminatoria en que cada equipo que clasifica juega con todos los demás’) puede sustituirse por equivalentes en español como “(fase de) todos contra todos”, “serie eliminatoria” o “liguilla”.

En todo caso, no se requiere el uso de mayúscula: “Las primeras seis fechas se jugarán en un formato de todos contra todos”, no “… de Todos contra Todos”.

“Róster”, adaptación de “roster”

La grafía “róster” (plural “rósteres”) es la adaptación gráfica en español de la voz inglesa roster que, en el béisbol, se refiere a la lista de jugadores que integran un equipo: “Gigantes del Cibao definen su róster para la Serie del Caribe”. Además, se recuerda que en español existen términos equivalentes a “róster”, como “plantilla”, “nómina” o “lista de jugadores”.

